Джерела, близькі до сім’ї актора, засумнівалися в тому, чи зможе актор знову впевнено стати на ноги. Після цього в ЗМІ з’явилася інформація, що, можливо, Джеремі Реннеру ампутують ногу.

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Джеремі Реннеру можуть ампутувати ногу, – ЗМІ

Сім'я Реннер тримає в курсі фанатів про стан актора, але чутки про ампутацію ще не коментувала. Сам актор нещодавно продемонстрував, що перебуває в лікарні у стабільному стані. Він публікував декілька селфі з лікарняного ліжка, де його підтримують рідні мама та сестра.

Джеремі вже переніс дві найскладніші операції. Але є серйозні сумніви, що він колись знову зможе ходити прямо — чи взагалі зможе. Його близькі турбуються, що пошкодження було досить значним, щоб перешкодити йому рухатися так, як раніше, тобто якщо він не втратить ногу повністю,

– один з інсайдерів розповів в інтерв'ю Radar Online.

Нагадаємо, нещасний випадок стався 1 січня у Ріно, штат Невада. Під час розчищення снігу, спеціальна машина ратрак випадково наїхала на ногу Джеремі, і через травму він втратив багато крові. Свідок зміг накласти джгут на ногу, доки не приїхала швидка допомога. Далі актора гелікоптером забрали в лікарню. Зараз з ним перебуває його сім’я.

Джеремі Реннер у лікарні: дивіться відео

3 січня стало відомо, що 51-річний актор переніс операцію. Джерело, близьке до Джеремі, повідомляло, що його травми "великі" – разом з ногою були пошкоджені й інші частини тіла.

Чимало шанувальників шоковані від непідтверджених чуток про ампутацію і надіються, що лікарі врятують ногу Джеремі Реннеру. У твітері вони зазначили:

"Стан здоров’я Джеремі Реннера погіршується. На цей час я намагаюся з'ясувати, чи це буде пов'язано з ампутацією, якщо у нього незворотне пошкодження ніг і він не може ходити. Просто сподіваюся, що він повністю одужає";

"Надіюся, Реннер не втратить свою ногу".

Нещодавнє відео ютубера Тайрона Магнуса також викликало занепокоєння. У ролику він зазначає: "Я сподіваюся, що вони врятують його ноги, зроблять все можливе".

Тайрон Магнус про стан здоров’я Джеремі Реннера: дивіться відео