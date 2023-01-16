Источники, близкие к семье актера, усомнились в том, сможет ли актер снова уверенно встать на ноги. После этого в СМИ появилась информация, что, возможно, Джереми Реннеру ампутируют ногу.

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Джереми Реннеру могут ампутировать ногу, – СМИ

Семья Реннер держит в курсе фанатов о состоянии актера, но слухи об ампутации еще не комментировали. Сам актер недавно продемонстрировал, что находится в больнице в стабильном состоянии. Он публиковал несколько селфи из больничной койки, где его поддерживают родные мама и сестра.

Джереми уже перенес две сложнейшие операции. Но есть серьезные сомнения, что он когда-нибудь снова сможет ходить прямо или вообще сможет. Его близкие беспокоятся, что повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, то есть если он не потеряет ногу полностью,

– один из инсайдеров рассказал в интервью Radar Online.

Напомним, несчастный случай произошел 1 января в Рино, штат Невада. Во время расчистки снега специальная машина ратрак случайно наехала на ногу Джереми, и из-за травмы он потерял много крови. Свидетель смог наложить жгут на ногу, пока не приехала скорая помощь. Далее актера вертолетом забрали в больницу. Сейчас с ним находится его семья.

Джереми Реннер в больнице: смотрите видео

3 января стало известно, что 51-летний актер перенес операцию. Источник, близкий к Джереми, сообщал, что его травмы "большие" – вместе с ногой были повреждены и другие части тела.

Многие поклонники шокированы от неподтвержденных слухов об ампутации и надеются, что врачи спасут ногу Джереми Реннеру. В твиттере они отметили:

"Состояние здоровья Джереми Реннера ухудшается. К настоящему времени я пытаюсь выяснить, будет ли это связано с ампутацией, если у него необратимое повреждение ног и он не может ходить. Просто надеюсь, что он полностью поправится";

"Надеюсь, Реннер не потеряет свою ногу".

Недавнее видео ютубера Тайрона Магнуса также вызвало беспокойство. В ролике он отмечает: "Я надеюсь, что они спасут его ноги, сделают все возможное".

Тайрон Магнус о состоянии здоровья Джереми Реннера: смотрите видео