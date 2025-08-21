Як відомо, фільм поєднує жанри горору та екшну, а перед зйомками актори проходили військовий вишкіл, передає Кіно 24.

Так, за сюжетом, після підриву Каховської дамби українські захисники на чолі з військовою з позивним "Мара" знаходять на дні зруйнованого водосховища секретний радянський бункер. Саме там у часи холодної війни проводили жахливі досліди на людях, і тепер з-під води виходять напівживі солдати-зомбі. Щоб врятувати країну, українським воїнам доведеться об'єднатися та знищити монстрів минулого.

"Каховський об'єкт": дивіться відео онлайн

Головну героїню зіграла акторка Марина Кошкіна. У фільмі також знялися Володимир Ращук, Дмитро Павко, Олександр Яцентюк, Андрій Подлєсний та Михайло Дзюба.

Зйомки "Каховського об'єкту" проходили у Києві на шести локаціях. Серед них – закинута молочна кухня та бомбосховище науково-дослідного інституту, які збереглися з радянських часів. У стрічці використані й кадри зруйнованої Каховської ГЕС, які надали військові.

Фільм вийде у широкий прокат 1 жовтня, до Дня захисників і захисниць України. Стрічка продовжує лінійку горорів FILM.UA під назвою "Кіногероїні темних часів", що стартувала минулого року з відомого фільму "Конотопська відьма". Раніше ми писали про що фільм "Конотопська відьма".