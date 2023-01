Инцидент произошел 27 декабря, но об этом стало известно только на этой неделе из-за местного тайваньского издания United Daily News. Сообщается, что авария произошла, когда дрон снимал Ко крупным планом на съемках "Агента сверху", который считается самым дорогим тайваньским фильмом сегодня.

Известный тайваньский актер Кай Ко получил серьезные травмы на съемках сериала Netflix

Сообщается, что беспилотник вышел из строя и взорвался на глазах актера, разбрасывая везде обломки. Лопасти дрона разрезали лицо Ко близко к скуле, что привело к серьезным травмам. По словам свидетелей, актер был "залит кровью", поэтому его срочно доставили в больницу.

Менеджер актера подтвердил тайваньскому изданию, что Ко получил "серьезное ранение" и пытается прийти в себя после того, как ему наложили до 30 швов.

В заявлении для издания Variety производственная группа фильма объяснила, что во время съемок соблюдались стандартные протоколы безопасности. Лопасти дрона были защищены "защитным слоем", и там отмечено, что "не было взрыва или разрушения лопастей".

Мы глубоко сожалеем, что произошел несчастный случай и повредил щеки Кая. Каю немедленно была оказана медицинская помощь. Производственная группа просит прощения за инцидент и проводит дальнейшее расследование этого инцидента. Мы приостановили съемки нашего главного актера Кая, чтобы дать время отдохнуть и восстановиться. Мы с нетерпением ждем его возвращения на съемочную площадку, когда она полностью поправится,

– говорится в заявлении.

Netflix еще не прокомментировал аварию.



Кай Ко на съемках сериала / Фото из инстаграма актера

Что известно о сериале "Агент сверху" и актере Кая Ко

Сериал "Агент сверху" рассказывает историю бывшего наркомана, которого завербовали, чтобы он выполнял приказ легендарного китайского бога Сан Тай Цзы в качестве искупления своих грехов.

Ко – главная звезда Тайваня. Он прославился в 2011 году благодаря фильму "Ты – зрачок моего глаза", который также принес ему награду в категории "Лучший новый исполнитель" на престижной премии "Золотой конь", посвященной китайскому кино. В 2022 году Ко дебютировал как режиссер с фильмом "Плохое воспитание", номинированный в четырех категориях "Золотого коня".



Кай Ко / Фото с инстаграма актера