Известно, что знаменитость имела тяжелую болезнь. Сообщает Кино 24 со ссылкой на издание People.

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Келли длительное время боролась с редкой и агрессивной опухолью – глиомой центральной нервной системы, которая поражает головной или спинной мозг. Болезнь серьезно повлияла на ее состояние еще с октября 2024 года.

В декабре ей сделали биопсию, после которой она частично потеряла способность двигаться: правая нога перестала работать полностью, а левая – частично. С тех пор Келли могла передвигаться только с помощью ходунков или инвалидной коляски.

Актриса проходила лечение, но, к сожалению, ее жизнь оборвалась. Как сообщили родные, Келли "мирно ушла из жизни" вечером 2 августа, в окружении родных – ее мамы Кристен и тети Карен.

С невыразимой грустью сообщаем об уходе нашей дорогой Келли. Ее яркий, пылкий свет погас – и она отправилась в вечность, куда рано или поздно уходим все. Многие уже видели ее в виде бабочек. Ее будет не хватать невероятно – так, что это не описать словами,

– написали родные знаменитости.

Известно, что церемония почтения памяти Келли Мак состоится 16 августа в Огайо.

Напомним, 22 июля умер легендарный британский музыкант Оззи Осборн. Причиной смерти стал сердечный приступ. Как указано в свидетельстве о смерти, артист имел ишемическую болезнь сердца и болезнь Паркинсона. Ему было 76 лет.