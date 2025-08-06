Відомо, що знаменитість мала тяжку хворобу. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання People.

Вас також може зацікавити 86-річний режисер "Хрещеного батька" потрапив до лікарні в Італії: у якому він стані

Келлі тривалий час боролася з рідкісною й агресивною пухлиною – гліомою центральної нервової системи, яка вражає головний або спинний мозок. Хвороба серйозно вплинула на її стан ще з жовтня 2024 року.

У грудні їй зробили біопсію, після якої вона частково втратила здатність рухатися: права нога перестала працювати повністю, а ліва – частково. Відтоді Келлі могла пересуватися лише за допомогою ходунків або інвалідного візка.

Акторка проходила лікування, але, на жаль, її життя обірвалося. Як повідомили рідні, Келлі "мирно пішла з життя" ввечері 2 серпня, в оточенні найрідніших – її мами Крістен та тітки Карен.

З невимовним смутком повідомляємо про відхід нашої дорогої Келлі. Її яскраве, палке світло згасло – і вона вирушила у вічність, куди рано чи пізно йдемо всі. Багато хто вже бачив її у вигляді метеликів. Її не вистачатиме неймовірно – так, що це не описати словами,

– написали рідні знаменитості.

Відомо, що церемонія вшанування пам'яті Келлі Мак відбудеться 16 серпня в Огайо.

Нагадаємо, 22 липня помер легендарний британський музикант Оззі Осборн. Причиною смерті став серцевий напад. Як зазначено у свідоцтві про смерть, артист мав ішемічну хворобу серця та хворобу Паркінсона. Йому було 76 років.