5 найкращих екранізацій любовних романів, які надихають та збуджують

Історії про закоханих завжди захоплюють, надихають та збуджують. Багато з них були описані на сторінках книг і знайшли своє продовження на великому екрані. Наприклад, вже 13 квітня в кінотеатрах України вийде романтична стрічка "Моє прекрасне нещастя".

Вона розповість про непрості та пристрасні стосунки головних героїв Еббі і Тревіса, і зможе принести багато радості та незабутніх вражень. Окрім неї, читайте про ще 4 найкращі екранізації всесвітньо відомих романів у матеріалі 24 Каналу.

Найкращі 5 екранізацій всесвітньо відомих романів про любов

"Моє прекрасне нещастя" / Beautiful Disaster, 2023 рік

Жанр: Романтика, лав-сторі

Чи бувають лав-сторі із щасливим фіналом? Так – і стрічка "Моє прекрасне нещастя" яскравий тому приклад! В нашій країні фільм стартує з 13 квітня – не пропустіть, картина захоплива, весела і точно варта вашої уваги!

Юна Еббі Абернаті намагається забути своє темне минуле, їде в інше місто, де вступає до коледжу. Там вона знайомиться з Тревісом Меддоксом, найпопулярнішим хлопцем, що бере участь у підпільних боях. Меддокс також помічає красиву блондинку і починає до неї залицятися. Тревіс пропонує Еббі зухвале парі, але ні він, ні вона навіть не підозрюють, чим це для них закінчиться.

Цей фільм подарували продюсери франшизи "Після", а режисером став Роджер Камбл, що зняв "Після сварки" і фільм "Жорстокі ігри". В головних ролях нової лав-сторі – молоді актори Ділан Спроус і Вірджинія Гарднер.

Письменниця Джеймі Макгвайр свій перший роман видала десять років тому, а зараз має прихильників по всьому світу і її книжки перекладено п’ятдесятьма мовами. Еббі і Тревісу авторка присвятила декілька романів – чекаємо на прем’єру!

"Моє прекрасне нещастя": дивіться трейлер

"Після" / After, 2019 рік

Жанр: Мелодрама, романтика

Кінопара Тесси і Хардіна зараз є однією із самих відомих і улюблених. Студентка коледжу Тесса на вечірці знайомиться з розпещеним багатієм Хардіном, якій не знає відмов у дівчат. Але Тесса дає йому відсіч – і з цього починаються їхні стосунки… Вони дуже різні, щоб бути разом, але їхня любов сильніша навіть за них самих.

Усі чотири фільми про Тессу і Хардіна мали величезний глядацький успіх, а виконавці головних ролей – Джозефін Ленґфорд і Хіро Файнс-Тіффін – відразу стали медійними. В цьому році вийде п’ятий фільм "Після: Назавжди" – чекаємо!

Письменниці Анні Тодд біло лише 24 роки, коли вона опублікувала свій перший роман на інтернет-платформі, а потім з’явилася надрукована книжка. Тодд відразу стала знаменитою, потрапивши в списки авторів бестселерів від New York Times, а журнал Cosmopolitan назвав її феноменом покоління. Анна не зупинилася, написавши цілу серію книжок про Тессу та Хардіна, хоча і зізнавалась, що почала писати цю історію кохання, надихнувшись романом "50 відтінків сірого".

"Після. Назавжди": дивіться тизер

"Ілюзія кохання" / Mal de pierres, 2016 рік

Жанр: Мелодрама, драма

Франція, 1950-ті роки 20 століття. Юна Габріель виходить заміж за нелюба Жозе. Вона вважає, що без почуттів не може бути і сексу, але згодом починає мріяти про дитину. За порадою лікаря, Габріель їде у швейцарський санаторій, де знайомиться з привабливим Андре Саважем, який лікується після важкого поранення на В’єтнамській війні. Молоді люди закохуються, але термін лікування Гарбріель закінчується, і вони домовляються листуватися. Повернувшись додому, жінка дізнається, що вагітна. Вона пише про це Андре, але її листи повертаються… Головній героїні доведеться дізнатися правду – фінал історії приголомшливий і несподіваний. Історія кохання настільки яскрава, що її не можна забути!

Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі, головні ролі виконали володарка Оскара Маріон Котійяр, секс-символ французького кіно Луї Гаррель і відомий іспанський актор Алекс Брендемюль. Стрічка має 8 номінацій на кінопремію Сезар.

В основі сюжету – новела From the Land of the Moon сардинської письменниці Мілени Агус. І хоча в авторки багато творів, саме цей зробив її популярною.

"Ілюзія кохання": дивіться трейлер

"50 відтінків сірого" / Fifty Shades of Grey, 2015 рік

Жанр: Романтика, еротична драма

Студентка літфаку Анастейша Стіл відправляється на інтерв’ю до мільярдера Крістіана Грея – і молоді люди відразу відчувають хімію, що виникає поміж ними. Ексцентричний мільярдер наче несподівано з’являється в магазині, де працює дівчина – і вони домовляються про нову зустріч. Закохавшись в красеня-багатія, Ана дізнається, що він – прихильник БДСМ. Він жадає гарячих експериментів, а вона побоюється… Чи зможе дівчина прийняти "темний бік особистості" свого коханого? І головне – що з нею буде потім, чи не втратить вона себе, наважившись на небезпечний експеримент?

Цей роман про відразу зробив авторку Еріку Леонард Джеймс відомою письменницею, хоча вона почала писати свій твір як фанфік за мотивами "Сутінкової саги" Стефані Маєр. Потім Еріка переробила своє творіння, додавши еротики й БДСМ-пристрастів. Її роман став таким популярним, що за кількістю примірників обійшов навіть "Гаррі Поттера"! Потім з’явились і дві нових книжки про стосунки закоханої парочки: "На п’ятдесят відтінків темніше" і "П’ятдесят відтінків свободи", які також стали всесвітніми бестселерами. Зараз книжки Е. Л. Джеймс перекладено тридцятьма мовами, зокрема й українською.

"50 відтінків сірого": дивіться трейлер

"До зустрічі з тобою" / Me Before You, 2016 рік

Жанр: Мелодрама, драма

Пошуки роботи приводять дівчину Лу в багатий будинок Трейнорів, які шукають доглядальницю для свого сина-інваліда Вілла. Фатальна аварія геть змінили веселого та безтурботного Вілла – зараз він прикутий до візка і подумує про смерть…

Але ж хто знав, що в його темну буденність несподівано увірветься оптимістична і життєлюбна Лу, яка точно не дасть хлопцю депресувати! З часом Лу та Вілл закохаються один в одного, але чи зможуть вони бути разом?

В головних ролях – Емілія Кларк (Дейєнеріс з "Гри престолів") і Сем Клафлін (з фільму "Пірати Карибського моря").

Фільм був знятий за однойменним романом відомої британської письменниці Джоджо Моєс, яку дуже добре знають і читачі, і глядачі. "Останній лист від твого коханого, "Мед в голові" – нещодавні екранізації за творами авторки.

"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер