Виявляється, тема екзорцистів – дуже популярна, бо майже кожного року з’являються стрічки про людей, які потребують допомоги мисливців на демонів.

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Багато з картин засновані на реальних подіях – наприклад, як фільм "Екзорцизм Емілі Роуз" або новий горор, знятий іспанськими кінематографістами "13 екзорцизмів", що також має реальну основу. Класикою жанру вважається стрічка "Екзорцист" режисера Вільяма Фрідкіна (1973 рік), який має 10 номінацій на Оскар, цілу купу інших престижних нагород і шалені касові збори!

5 найкращих фільмів про мисливців на диявола

"13 екзорцизмів" / 13 exorcismos, 2022 рік

У грудні 2014 року вся Іспанія здригнулася від дикого випадку: стало відомо, що священник з Бургаса провів 13 обрядів екзорцизму над неповнолітньою дівчиною, в результаті чого вона наклала на себе руки.

Про цей випадок писали майже усі газети, що і підштовхнуло продюсера і сценариста Рамона Кампоса до створення фільму "13 екзорцизмів".

Головну героїню – тинейджерку Лауру – заманили на спіритичний сеанс напередодні Геловіну. І після нього, з дівчиною почали відбуватися моторошні речі: вона бачить тіні у дзеркалі, ночами розмовляє страшним голосом, робить страшні речі… Лікарі не можуть їй допомогти, і батьки звертаються до священника. Чи допоможе він Лаурі?

До речі, над стрічкою працювала та сама команда, що декілька років потому зняла фільм жахів "Закляття: Будинок 32".

Дізнайтеся, справжню історію Лаури – хорор "13 екзорцизмів" вже у кіно. А ви вірите у диявола?

"13 екзорцизмів": дивіться трейлер

"Визволи нас від зла" / Deliver Us from Evil, 2014 рік

В цій історії з темними силами борються священник і… коп. Поліціант Ральф Сарчі стикається з кількома дивними випадками, коли люди поводяться дивно і не природно. Працюючи над справою, він знайомиться зі священником Мендосою, який розповідає про одержимість цих людей. Звісно, коп спочатку не вірить Мендосі, але деякі моторошні події змушують його кардинально змінити свою точку зору.

Фільм знятий за мотивами автобіографічної книги колишнього копа Ральфа Сарчі "Остерігайтеся ночі", але усі історії, описані в першоджерелі, геть перероблені сценаристами фільму. Саме через це стрічку розкритикували, але це не завадило зібрати чималий бокс-офіс: майже 90 мільйонів доларів при втричі меншому бюджеті. До того ж головні ролі виконали відомі актори:

Ерік Бана (Сарчі);

Едгар Рамірес (Мендоса);

Шон Гарріс (у ролі чоловіка, в якого вселилося зло).

"Визволи нас від зла": дивіться трейлер

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"Закляття 3: За велінням диявола" / The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021 рік

Нова історія про двох мисливців за привидами – Еда та Лоррейн Ворренів. Цього разу подружжя боротимуться за душу юнака Арне Джонсона, якою хоче заволодіти диявол. Насправді такий випадок трапився в Коннектикуті в 1981 році: хлопець напав на чоловіка і зарізав його, а на процесі заявив, що був маріонеткою сатани.

У ролі Ворренів знялися Віра Фарміга і Патрік Вілсон, це вже восьма частина всесвіту "Закляття". Критики відмітили гру акторів, але писали, що сценарій потребував покращення. При цьому фільм мав великий касовий успіх – 206 мільйонів доларів при бюджеті в 39 мільйонів доларів – глядачам полюбилася парочка мисливців-екзорцистів Лоррейн та Еда! І до речі: нова історія про боротьбу подружжя зі злом зараз у розробці.

"Закляття 3: За велінням диявола": дивіться трейлер

"Пекельна безодня" / Hellhole, 2022 рік

Поліціант Марек дізнається, що ченці монастиря проводять обряди екзорцизмів над жінками, більшість з яких потім помирає. Він з’являється в монастирі під виглядом священника і починає власне розслідування. Щось дивне тут відбувається – моторошні звуки, дивна їжа, від якої починаються галюцинації. А потім і сам Марек стає заручником ченців: виявляється, в нього на груді є шрам – знак сатани, як вважають святі отці… Чи вдасться головному герою вирватися? І хто він є насправді – невже і справді посланець сатани?

Фільм зняли польські кінематографісти, його вже можна подивитися на Netflix.

"Пекельна безодня": дивіться трейлер

"Екзорцизм Емілі Роуз" / The Exorcism of Emily Rose, 2005

Юна Емілі помирає – і священника-екзорциста заарештовують. Починається процес над отцем Муром, але його захищає молода і дуже талановита адвокатеса Ерін Брунер, яку наймає єпархія. Спочатку священник та його захисниця не можуть знайти спільної мови: бо вона не віруюча, а отець Мур не хоче відмовлятися від свого досвіду. Але в процесі суду все змінюється.

Адвокатесу зіграла відома акторка Лора Лінні, номінантка на три Оскари, володарки Еммі та Золотих глобусів, в ролі Емі виступила Джейн Карпентер, а отця Мура зіграв актор Том Вілкінсон, який також має багато престижних нагород і номінацій на Оскар. Фільм знято за реальною історією Аннелізи Міхель, стрічка вважається однією з найкращих в цьому жанрі.

"Екзорцизм Емілі Роуз": дивіться трейлер