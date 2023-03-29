В лідери вибився кримінальний трилер "Лютер: Сонце на спаді" та адаптація популярної серії фентезі-романів Леї Бардуґо – серіал "Тінь та Кістка". Отже, що обирали українці на платформі за період від 20 по 26 березня? Читайте далі.

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10 найпопулярніших фільмів Netflix в Україні

Найпопулярнішим фільмом на Netflix за період від 20 по 26 березня став кримінальний трилер 2023 року режисера Джеймі Пейна за сценарієм Ніла Кросса "Лютер: Сонце на спаді". Він є продовженням однойменного британського телесеріалу 2010 – 2019 років. У фільмі знявся Ідріс Ельба, який повторює свою роль Джона Лютера, з Синтією Еріво та Енді Серкісом.

За сюжетом, блискучий, але опальний детектив Джон Лютер втікає з в'язниці, щоб вистежити серійного вбивцю-садиста, який тероризує Лондон.

"Лютер: Сонце на спаді": дивіться трейлер фільму

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"Тихий вир", 2021 рік – у фільмі Метт Деймон грає Білла Бейкера, не дуже успішного робітника з Оклахоми, який подорожує до Марселя в пошуках доказів, які допоможуть його доньці, яка засуджена за вбивство. Бейкер зустрічаєся з жінкою на ім'я Вірджинія (Камілла Коттін), яка допомагає йому знайти ключову інформацію, щоб довести невинність своєї дочки.

"Ще є час", 2023 рік – щемлива італійська драма про стрибки у часі. У центрі сюжету – трудоголік, який завжди поспішав, але тепер хоче сповільнитися, адже кожні кілька годин він потрапляє на рік далі в майбутнє.

"Джонні", 2022 рік – польський фільм, який створених на основі реальних подій. Головний герой – молодий злочинець, засуджений до громадських робіт у хоспісі, починає дружити зі священником, який перевертає його життя з ніг на голову.

"Загадкове вбивство", 2021 рік – у центрі історії – Дженніфер і Адам – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

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"Далечінь", 2023 рік – за сюжетом, незадоволена втікає на хорватський острів, де її померла мати купила давно дім. Вона сподівається нарешті знайти мир та відпочинок, але вона не розрахувала на Йосипа, який все ще живе на землі.

"На Західному фронті без змін", 2022 рік – у новій кіноадаптації "На Західному фронті без змін" показали історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни.

"У нас є привид", 2023 рік – у проєкті зіграли відомі Девід Гарбор, Ентоні Макі, Дженніфер Кулідж та інші. Знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.

"Сіра людина", 2022 рік – за сюжетом, агент ЦРУ Джентрі, якого більше знають за позивним "Сіра людина", протистоїть своєму колезі Лойду. Методи стеження та боротьби в обидвох героїв кардинально відрізняються, тому передбачити їхні рішення неможливо. Фільм знятий за мотивами шпигунського роману Марка Гріні, який вже встиг стати бестселером.

10 найпопулярніших фільмів Netflix в Україні / Netflix

10 найпопулярніших серіалів Netflix в Україні

Найпопулярнішим шоу Netflix в Україні став серіал "Тінь та Кістка" (2 сезон). Він є адаптацією популярної серії фентезі-романів Леї Бардуґо. "Тінь та Кістка" розповідає про дівчину на ім'я Аліна, яка живе у світі, що розділений Великою Стіною на дві частини: звичайний світ і темний світ, який населяють небезпечні чудовиська. Аліна дізнається, що вона має рідкісну здатність контролювати силу, яка може об'єднати обидві частини світу. Вона стає метою ворожих сил, які намагаються зловити її, тому Аліна мусить навчитися використовувати свою силу і врятувати світ від хаосу.

Другий сезон наслідує історії з кількох романів, таких як "Облога та буря", "Руїна та повстання" (друга та третя книги в трилогії "Тінь і кістка") та перша книга з побічної дилогії "Шістка воронів". У ньому ми бачимо як старих, так і нових персонажів.

"Тінь та Кістка" 2 сезон: дивіться трейлер

Більше проєктів у рейтинговому списку

"Нічний агент", 2023 рік – детектив, у центрі сюжеті якого – агент ФБР, відповідальний за лінію екстреного зв’язку. Одного разу він приймає дзвінок, який занурює його в серце смертельно небезпечної змови за участю зрадника в Білому домі.

"Секс/Життя", 1, 2 сезони – сюжет серіалу розповідає про Біллі Коннорс, яка з життям у Бостоні, разом зі своїм чоловіком та дітьми, починає сумувати за її минулим у Нью-Йорку. Там вона досвідчувала пристрасть та ризиковане кохання зі старим бойфрендом Бредом Сімонсом. Щоб втілити свої спогади та еротичні фантазії, Біллі записує все у щоденнику та залишає його на видноті своєму чоловікові.

"Венздей", 1 сезон – за сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Шантаж", 1 сезон – головну роль зіграв Ной Сентінео ("Усім хлопцям, яких я кохала раніше"). За сюжетом, колишня співробітниця ЦРУ погрожує розкрити секрети агентства, і юрист-новачок потрапляє в бурхливий і небезпечний світ міжнародного шпигунства.

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"Чорний список", 1 сезон – головний герой, Реддінгтон (грає його Джеймс Спейдер), здається ФБР і пропонує допомогу у викритті злочинців зі свого списку, який включає найнебезпечніших злочинців світу, з якими він сам колись працював. Кожен епізод "Чорного списку" показує, як Реддінгтон допомагає ФБР затримати нового злочинця зі свого списку, використовуючи свої зв'язки та знання про злочинний світ.

"Ти", 1, 2, 4 сезони – головну роль незмінно виконає Пенн Беджлі, який зіграв Джо Голдберга. Щоразу він придумує нову особистість та історію життя, аби спокусити та вразити нову пасію. Після його невдач та вбивств у США, він перебирається у Європу, а саме – у Лондон. У 4 сезоні він стає професором Джонатаном Муром.

"Бріджертони", 1 сезон – американський костюмований телесеріал, в якому родина Бріджертонів – одна з найпримітніших у Лондоні. А все тому, що всі представники цієї аристократичної сім'ї виділяються своїм розумом і красою. Та коли наступає час віддавати заміж старшу доньку Дафну, популярність цієї родини може похитнутись, або ж різко злетіти. Все залежатиме від чуток, які поширює лондонська пліткарка леді Вістлдоун.

10 найпопулярніших серіалів Netflix в Україні / Netflix