Будьте готові до захопливих пригод, емоційних переживань та незабутніх історій на екранах вашого телевізора або комп'ютера. Серед запланованих проєктів Netflix на квітень 2023 року – сімейне фентезі "Чупа", тайська драма "Голод" та багато іншого. Запасайтеся попкорном та готуйтеся до нескінченного кінонасолодження!

Не пропустіть Подивіться їх зараз: 5 сучасних фільмів, які "зачепили" Тараса Цимбалюка

Найочікуваніші оригінальні фільми Netflix, які вийдуть у квітні 2023 року

"Чупа" / Chupa

Дата прем’єри: 7 квітня

Сімейне фентезі, пригодницький фільм від режисера Джонаса Куарона та продюсера Кріс Коламбус. Розповідає про молодого підлітка, який завів компаньйона в образі юної чупакабри.

"Чупа": дивіться трейлер

"Голод" / Hunger

Дата прем’єри: 8 квітня

Тайська драма про молодого вуличного кухаря, доведеного до краю після того, як потрапила під крило відомого та безжального шеф-кухаря.

"Голод": дивіться трейлер

"Операція: Нація" / Operation: Nation

Дата прем’єри: 12 квітня

Польська комедія, за сюжетом якої член націоналістичної групи у Варшаві заводить заборонений роман із пристрасною лівою активісткою, чим спричиняє низку дивовижних подій.

Кадр з фільму "Операція: Нація" / Netflix

Дивіться також Готуйте попкорн: 5 веселих комедій та бойовиків, щоб ідеально провести вечір з друзями

"Явища" / Phenomena

Дата прем’єри: 14 квітня

Іспанський фільм жахів про трьох жінок, які розслідують паранормальні явища.

Кадр з фільму "Явища" / Netflix

"Королеви втікачки" / Queens on the Run

Дата прем’єри: 14 квітня

Мексиканський бойовик від режисера Хорхе Макая. Про чотирьох жінок, які вирушають у давно заплановану подорож, але натикаються на безліч вибоїн на дорозі.

"Королеви втікачки": дивіться трейлер

"Сім королів мають померти" / The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Дата прем’єри: 14 квітня

Майбутній історичний фільм, спін-офф серіалу "Останнє королівство". Дія проєкту розгортається в ранньосередньовічній Англії, а його головний герой - знатний сакс Утред Беббанбурзький, який виховався під опікою норвезького ярла. Фільм "Останнє королівство" був знятий за мотивами романів Бернарда Корнуелла, в яких згадується нездійснене пророцтво про загибель семи королів через злу чаклунку.

"Сім королів мають померти": дивіться трейлер

"Найдовше третє побачення" / Longest Third Date

Дата прем’єри: 18 квітня

Уявіть собі останнє побачення, де ви були. А тепер уявіть, що ви застрягли там кілька місяців. Фільм про пару, яка застрягла на побаченні під час пандемії.

"Найдовше третє побачення": дивіться трейлер

"Путівник по любові" / A Tourist’s Guide to Love

Дата прем’єри: 21 квітня

Відрядження приводить менеджерку турагенції у В’єтнам. Там волелюбний гість знайомить її з іншим життям, у якому є місце чудовим пригодам.

"Путівник по любові": дивіться трейлер

"Ще один раз" / One More Time

Дата прем’єри: 21 квітня

На сорокаріччя Амелія загадує заповітне бажання – повернутися у 2002 рік, коли їй було 18. Вона швидко розчаровується, адже має знову і знову проживати один день.

"Ще один раз": дивіться трейлер