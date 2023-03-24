У нашій кінодобірці ми зібрали найкращі комедії та екшн-фільми, які зможуть зробити ваш вихідний незабутнім. Сідайте зручніше, кличте друзів і насолоджуйтеся!

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Фільми для вихідного дня з друзями: добірка

"Ефект метелика"

Кожен наш вчинок має свої наслідки, і це стає очевидним для головного героя трилера "Ефект метелика". Попри його багаторазові спроби змінити фрагменти минулого, кожне з його рішень призводить до непередбачуваних наслідків. Єван постійно жертвує чимось і не може навіть дбайливо ставитись до своєї особистості. Щоб мандрувати в часі, головний герой використовує щоденники, які він веде через провали у пам'яті.

"Ефект метелика": дивіться трейлер

"Загадкове вбивство"

Подружні пари зазвичай мають тихі та невибагливі будні, але це не стосується американської пари Одрі та Ніка. Полісмен нарешті виконує свою обіцянку та купує тур в Європу, де Одрі випадково знайомиться з загадковим багатієм Чарльзом на борту літака. Чарльз запрошує пару на свою елітну яхту, але мільйонер не повідомив, що на туристів чекає зустріч з його шаленою родиною та вбивство, яке ймовірно спробують приписати американцям.

"Загадкове вбивство": дивіться трейлер

"Банк Дейва"

В центрі сюжету – реальна історія звичайного бізнесмена Дейва Фішвіка. В кризовий час він став позичати гроші містянам – і від цього виграли усі: і сам чоловік, і люди, і громада. Головний герой вирішив відкрити невеличкий банк для свого міста – але це рішення не схвалила британська банківська система, яка востаннє видавала ліцензію на відкриття фінустанов аж 150 років назад! І почалася справжня війна: між представниками банківських еліт і звичайною людиною.

"Банк Дейва": дивіться трейлер

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"Правосуддя Спенсера"

Колишній полісмен Спенсер вирішує переїхати в Аризону після звільнення з в'язниці. Однак перед від'їздом йому потрібно пройти навчання у школі далекобійників та допомогти старому другові з боксером Гоуком. І поки головний герой намагається налагодити своє життя, у місті стається вбивство, а підозра падає саме на нього. Тому Спенсеру нічого не залишається, як самому розслідувати справу.

"Правосуддя Спенсера": дивіться трейлер

"Шестеро поза законом"

Мільйонер стає свідком, як влада Тургистану використовує зброю проти мирних жителів. Унаслідок авіабомбардувань загинули сотні беззахисних людей, включаючи дітей. Після цього чоловік вирішив інсценувати свою смерть і створити команду бійців, які також притворюються мертвими, щоб протистояти жорстокому диктатору.

"Шестеро поза законом": дивіться трейлер