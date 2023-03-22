Цей жанр пропонує глядачам можливість втекти від реальності та пережити насичені емоції разом з героями. Для добірки фільмів на Кіно 24 ми зібрали найкращі зразки жанру бойовиків, які зможуть захопити та зробити ваш вечір захопливим та незабутнім. Приєднуйтесь до нашої подорожі у світ неймовірних пригод та екшена!

Не пропустіть 5 цікавих серіалів на вечір, від яких неможливо буде відірватися

Найкращі 7 бойовиків, які зроблять ваш вечір

"Незвідане: Удача Дрейка" / Uncharted

У сюжет пригодницького бойовика покладена популярна однойменна гра Uncharted, нові частини якої виходили з 2007 по 2017 рік для PlayStation. Події розгортаються навколо Натана Дрейка, який є прямим нащадком пірата Френсіса Дрейка. До слова, другий був настільки вправним у своїй справі, що, подейкували, йому не було рівних. Через 400 років після смерті Френсіса його артефакт потрапляє до рук молодого, амбіційного та талановитого Натана. Завдяки йому хлопець також може віднайти таємничий острів, де заховані омріяні скарби. Однак дорога юного Дрейка легкою не буде.

"Незвідане: Удача Дрейка" 2022: дивіться трейлер фільму

"Чорний Адам" / Black Adam

Прихильники супергеройських фільмів DC також отримали свою дозу екшена! У фільмі наголошується на тому, що 5 тисяч років тому Кандак був плавильним котлом культур, багатства, сили й магії. "Однак у більшості з нас нічого не було через ланцюги на шиї. В Кандаку не було героя – замість цього вони отримали мене. Я зробив те, що потрібно було зробити, і вони посадили мене за це в тюрму. Зараз, 5 тисяч років потому, я вільний і я вам даю слово – більше мене не зупинити", – говорив виконавець головної ролі Двейн Джонсон.

"Чорний Адам" 2022: дивіться трейлер фільму

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick

У 2022 році "Топ Ґан: Меверік" перетнув позначку у мільярд доларів у світовому прокаті (без показу в Росії та Китаї) лише за місяць часу. Таким чином, стрічка стала найкасовішою у кар’єрі Тома Круза.

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка.

"Топ Ґан: Меверік" 2022: дивіться трейлер фільму

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"Чорна пантера: Ваканда назавжди" / Black Panther: Wakanda Forever

"Чорна пантера" стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани в лютому 2018 року, зруйнувавши голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Однак, 28 серпня помер головний герой стрічки Чедвік Боузман. Тож у 2022 році ця стрічка стала однією з найочікуваніших.

"Чорна пантера: Ваканда назавжди" 2022: дивіться трейлер фільму

"Покер Фейс" / Poker Face

"Poker Face" – це другий фільм Рассела Кроу. Його режисерський дебют стався у 2014 році у фільмі "Шукач води". Нова картина, де він грає Джейка Фоулі – гравця-мільярдера, розповідає про групу друзів, які вирішили зіграти у покер на високих ставках. Несподівано до особняка, де розгортаються події, проникає вбивця. Вони розуміють, що справа тут не лише в грошах.

"Покер Фейс" 2022: дивіться трейлер фільму

"Шазам! Лють Богів" / Shazam! Fury of the Gods

Сценарій до 2 частини "Шазама" написав Генрі Гайден. Саме він розробив сюжет про захопливе протистояння супергероя Шазама з нащадками титанів. Екранізував стрічку Девід Ф. Сандберг, який є автором дебютного проєкту. Повідомляється, що у "Шазам! Лють богів" буде гей.

Згідно з сюжетом, школяр Біллі Бетсон втікає від чергових опікунів та випадково опиняється у Скалі Вічності. Чарівник віддає йому суперсили та все, що потрібно хлопцю для трансформації, – це слово "Шазам!" І хоч Біллі тепер могутній суперник, у душі він залишився підлітком, який не проти використовувати сили задля розваг. Безтурботні пригоди головного героя могли б тривати довго, якби на нього не влаштував полювання доктор Сівана, який прагне заволодіти його суперсилами. На кону опиняється не тільки дар і життя Біллі, але і його нова родина. Щоб подолати могутнього суперника, школяр вдається до хитрощів та вступає у вирішальний бій не сам.

"Шазам! Лють Богів" 2023: дивіться трейлер фільму

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" / Operation Fortune: Ruse de guerre

У новому фільмі Гая Річі покажуть історію голлівудської зірки Денні Франческа (агента МІ-6), який допомагає шпипуну Орсону Форчюнгу зупинити торговця зброєю – мільярдера Грега Сіммондса. Головного героя наймає міжнародна служба розвідки "П'ять очей", яка дала завдання зупинити тих, хто стоїть за продажем смертельної зброї нового покоління. Головну роль у шпигунському трилері виконає британський секс-символ Джейсон Стейтем, а компанію йому складуть Обрі Пласа, Джош Гарнетт, Г'ю Грант та інші актори. Сценаристом фільму став Річі разом з Айвеном Аткінсоном та Марном Девісом.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" 2023: дивіться трейлер фільму