Тож Редакція Кіно 24 підготувала п'ять чудових серіалів, які не залишать байдужим жодного глядача. Зробіть собі тепле какао, вкрийтесь пледом і насолоджуйтеся!

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"Відіграти назад"

Якщо ви шукаєте невеликий серіал з детективним сюжетом, рекомендуємо переглянути "Відіграти назад". У дебютній серії автори проекту HBO розповідають про ідеальну родину, яку складають успішний лікар-онколог Джонатан, його дружина психолог Грейс та їхній син Генрі, учень престижної школи. Проте, після благодійного шкільного заходу, одна з матерів була вбита, а підозра падає на цю сімейку. Головні ролі у "Відіграти назад" виконують Ніколь Кідман і Г'ю Грант.

"Відіграти назад": дивіться трейлер

"Флібег"

"Флібег" – це чудовий варіант для тих, хто любить захопливі історії про дівчину, яка має нестандартну харизму. Серіал точно не залишить нікого байдужим. Головна героїня Фібі Воллер-Брідж живе неструктурованим життям, у неї немає чітких пріоритетів, а з родиною та особистим життям у неї не все гладко. Проте, знайомство із привабливим священником допомагає їй задуматись над важливими темами, такими як любов, сім'я, віра та добро.

"Флібег": дивіться трейлер

"Усюди жевріють пожежі"

Серіал "Усюди жевріють пожежі" знято за однойменним романом Селести Інг, випущеним у 2017 році. Еллен Річардсон – матір поважної родини маленького американського містечка. Вона живе, якщо так можна назвати, "правильним" життям і вважається лідером у Шейкер-Гайтс, що в Огайо. Однак розмірений темп її життя порушує нова сусідка – запальна художниця Міа Воррен. Попри те, що жінки не можуть порозумітися і не збираються мирится з правилами одна одної, їхні доньки стають справжніми подругами. А все тому, що кожна з них знаходить у сусідській домівці те, чого їй не вистачає у власній. Одній подобається хаос, проти якого виступає її матір, а іншій – спокій, про який у своєму домі вона може лише мріяти.

"Усюди жевріють пожежі": дивіться трейлер

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"Убивства в одній будівлі"

"Убивства в одній будівлі" — американський комедійний телесеріал, створений Стівом Мартіном та Джоном Гофманом. Hulu сказав, що це шоу – його найпопулярніша оригінальна комедія.

Сюжет розповідає про трьох мешканців великого будинку в Нью-Йорку, які знаходять спільний інтерес - слухати та обговорювати подкасти про справжні вбивства. Одного дня у їхньому будинку відбувається вбивство, і трійця розпочинає своє дослідження, щоб з'ясувати, хто з мешканців є вбивцею.

Серіал отримав позитивні відгуки критиків та глядачів за свій унікальний підхід до жанру детективу та хорошу хімію між головними акторами.

"Убивства в одній будівлі": дивіться трейлер

"Джинні і Джорджія"

Серіал розкриває складні стосунки між матір'ю та дочкою, які відрізняються стосунками, які були в їхній власній родині. Крім того, в серіалі розглядається низка соціальних та культурних питань, таких як расизм, насильство, шкільне життя та сексуальність.

Серіал розповідає історію матері Джинні та її двох дітей, Джорджі та Остіна, які переїжджають у маленьке містечко Нова-Скотія, де вони намагаються розпочати нове життя після того, як їхній батько помер.

"Джинні і Джорджія": дивіться трейлер