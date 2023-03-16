Серед них – драматичний серіал "Секс/Життя" та кримінальний трилер "Лютер: Сонце на спаді". Звісно, це лише два з десяти проєктів, що потрапили в найкращі 10. Інші проєкти теж варто знати, і ми з радістю пропонуємо ознайомитись з усім переліком.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

На платформі Netflix серед українців найбільш популярним серіалом став драматичний проєкт "Секс/Життя", що вийшов у червні 2021 року. У головних ролях зіграли Сара Шахі та Майк Вогел.

Сюжет серіалу розповідає про Біллі Коннорс, яка з життям у Бостоні, разом зі своїм чоловіком та дітьми, починає сумувати за її минулим у Нью-Йорку. Там вона досвідчувала страсть та ризиковане кохання зі старим бойфрендом Бредом Сімонсом. Щоб втілити свої спогади та еротичні фантазії, Біллі записує все у щоденнику та залишає його на видноті своєму чоловікові.

"Секс/Життя": дивіться трейлер онлайн

Більше проєктів з рейтингу:

"Секс/Життя", 1 і 2 сезони;

"Ти", 1 і 4 сезони;

"Закон Лідії Поет", 1 сезон;

"Венздей", 1 сезон;

"Чорний список", 1 сезон;

"Зовнішні мілини", 1 і 2 сезони;

""Шантаж", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

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Найпопулярніші фільми на Netflix

Найпопулярнішим фільмом на Netflix за період від 6 по 12 березня став кримінальний трилер 2023 року режисера Джеймі Пейна за сценарієм Ніла Кросса "Лютер: Сонце на спаді". Він є продовженням однойменного британського телесеріалу 2010 – 2019 років. У фільмі знявся Ідріс Ельба, який повторює свою роль Джона Лютера, з Синтією Еріво та Енді Серкісом.

За сюжетом, блискучий, але опальний детектив Джон Лютер втікає з в'язниці, щоб вистежити серійного вбивцю-садиста, який тероризує Лондон.

"Лютер: Сонце на спаді": дивіться трейлер фільму

Більше проєктів з рейтингу:

"Далеко", 2023 рік;

"У нас є привид", 2023 рік;

"Знайомтеся — Джо Блек", 1998 рік;

"До тебе, чи до мене", 2023 рік;

"Пульс", 2021 рік;

"Ножі наголо: Скляна цибуля", 2022 рік;

"На Західному фронті без змін", 2022 рік;

"Червоне повідомлення", 2021 рік;

"Чорний краб", 2022 рік.

Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix