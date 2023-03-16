Среди них – драматический сериал "Секс/Жизнь" и криминальный триллер "Лютер: Солнце на спаді". Конечно, это лишь два из десяти попавших в проекты лучшие 10. Другие проекты тоже следует знать, и мы с радостью предлагаем ознакомиться со всем перечнем.

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Самые популярные сериалы на Netflix

На платформе Netflix среди украинцев наиболее популярным сериалом стал драматический проект "Секс/Жизнь", вышедший в июне 2021 года В главных ролях сыграли Сара Шахи и Майк Вогел.

Сюжет сериала рассказывает о Билли Коннорс, которая с жизнью в Бостоне вместе со своим мужем и детьми начинает скучать по ее прошлом в Нью-Йорке. Там она испытывала страсть и рискованную любовь со старым бойфрендом Брэдом Симонсом. Чтобы воплотить свои воспоминания и эротические фантазии, Билли записывает все в дневнике и оставляет его на виду своему мужу.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер онлайн

Больше проектов по рейтингу:

"Секс/Жизнь", 1 и 2 сезона;

"Ты", 1 и 4 сезона;

"Закон Лидии Поэт", 1 сезон;

"Уенздей", 1 сезон;

"Черный список", 1 сезон;

"Внешние отмели", 1 и 2 сезона;

"Шантаж", 1 сезон.

Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix

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Самые популярные фильмы на Netflix

Самым популярным фильмом на Netflix за период с 6 по 12 марта стал криминальный триллер 2023 года режиссера Джейми Пейна по сценарию Нила Кросса "Лютер: Павшее солнце​" Он является продолжением одноименного британского телесериала 2010 – 2019 годов. В фильме снялся Идрис Эльба, повторяющий свою роль Джона Лютера, с Синтией Эриво и Энди Серкисом.

По сюжету, блестящий, но опальный детектив Джон Лютер убегает из тюрьмы, чтобы выследить серийного убийцу-садиста, терроризирующего Лондон.

"Лютер: Павшее солнце": смотрите трейлер фильма

Больше проектов по рейтингу:

"Далеко", 2023 год;

"У нас есть призрак", 2023 год;

"Знакомьтесь – Джо Блэк", 1998 год;

"К тебе, или ко мне", 2023 год;

"Пульс", 2021;

"Достать ножи: Стеклянная луковица", 2022 год;

"На Западном фронте без перемен", 2022;

"Красное сообщение", 2021 год;

"Черный краб", 2022 год.

Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix