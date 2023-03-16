Подборка включает 4 фильма, среди которых победитель нынешнего Оскара! Приходите в кинотеатр и наслаждайтесь новыми лентами вместе со всей страной.

Смотрите также Новые сериалы, которые выйдут во второй половине марта: интересная подборка

Фильмы, которые с сегодняшнего дня в кино – премьеры 16 марта

"Шазам! Ярость богов"

Сценарий к 2 части "Шазама" написал Генри Гайден. Именно он разработал сюжет о увлекательном противостоянии супергероя Шазама с потомками титанов. Экранизировал фильм Дэвид Ф. Сандберг, который является автором дебютного проекта. Сообщается, что у "Шазам! Ярость богов" будет гей.

Согласно сюжету, школьник Билли Бэтсон убегает от очередных опекунов и случайно оказывается в Скале Вечности. Волшебник отдает ему суперсилы и все, что нужно парню для трансформации – это слово "Шазам!" И хотя Билли теперь могущественный соперник, в душе он остался подростком, который не прочь использовать силы для развлечений. Беззаботные приключения главного героя могли бы продолжаться долго, если бы на него не устроил охоту доктор Сивана, стремящийся завладеть его суперсилами. На кону оказывается не только дар и жизнь Билли, но и его новая семья. Чтобы преодолеть могущественного соперника, школьник прибегает к уловкам и вступает в решающий бой не сам.

"Шазам! Ярость богов": смотрите трейлер онлайн

65

Это американский научно-фантастический триллер Скотта Бэка и Брайана Вудса. В главных ролях Адам Драйвер и Ариан Гринблатт.

По сюжету после катастрофического краха на неизвестной планете пилот Миллс быстро обнаруживает, что на самом деле он попал на Землю. 65 миллионов лет назад. Теперь, с маленькой надеждой на спасение, Миллс и единственный выживший Коа должны пройти через неизвестную местность, полную опасных доисторических существ, в эпической борьбе за выживание.

65: смотрите трейлер фильма онлайн

Премьеры в прошлый четверг 6 долгожданных фильмов, выходящих в кино 9 марта

"Жизнь на грани"

"Жизнь на грани" – первый и сейчас единственный фильм, охватывающий весь период российско-украинской войны с 2014 года до сегодняшних дней. Авторы фильма – украинские ветераны – режиссер Павел Пелешок и продюсер Юрий Иванишин. Они были продюсерами фильма "Зима в огне", который в 2016-м был номинирован на Оскар как "Лучший документальный полнометражный фильм".

Цель фильма, как отмечает продюсер ленты Юрий Иванишин – показать правду об Украине, чтобы разоблачить российскую ложь. В фильме звучат песни украинских групп The Hardkiss, Dakha Brakha, Kozak System, Karna, Motanka. А музыку к фильму написал известный композитор Оскар Сенен, работавший с Гансом Циммером.

"Жизнь на грани": смотрите трейлер онлайн

"Всё везде и сразу"

Главную роль в фильме исполнила Мишель Йео, она получила Оскара-2023 за лучшую детскую роль. Также одну из ролей в картине сыграла Джейми Ли Кертис – также обладательница премии за лучшую роль второго плана. В общей сложности на Оскаре-2023 из 11 номинаций лента одержала 7 побед!

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер онлайн