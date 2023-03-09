Редакция Кино 24 теперь каждый четверг будет рассказывать о новых релизах недели, которых с нетерпением ожидает украинский зритель. То, что выйдет в кино 9 марта 2023 – узнайте ниже.

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Фильмы, которые с сегодняшнего дня в кино – премьеры 9 марта

"Крик 6"

"Крик 6" – американский фильм ужасов, являющийся продолжением одноименного фильма 2022 года. Известно, что шестая часть станет первым фильмом франшизы, в котором не появится персонаж Сидни Прескотт. В свои роли вернулись Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Кортни Кокс и Гейден Панеттьер.

После того как в 5-й части Прескотт сбежала из родного города Вудсборо, с которым ее связывал ряд убийств, она получает звонок от Дьюи. Шериф сообщает о том, что убийства снова возобновились, поэтому ей следует вернуться в родной город. Объединившись с друзьями, их ждет новая борьба с убийцей.

"Крик 6": смотрите трейлер

"Маскарад"

Над комедийной криминальной драмой "Маскарад" работал француз Николя Бедос. Это его пятая работа как режиссера, но одиннадцатая как сценариста. Кроме того, Бедос написал музыку к фильму. Главные роли сыграли актеры Пьер Нине, Изабель Аджани, Франсуа Клюзе.

В центре сюжета – бывший танцор Адриен, который больше не может заниматься любимым делом, однако однажды объединяется с женщиной Мартой, чтобы вместе реализовать смелый и провокационный план.

"Маскарад": смотрите трейлер

"Мьюти"

"Мьюти" – американский боевик-триллер режиссера Джорджа Галло. Главную роль сыграли Коул Хаузер и Морган Фримэн. Сюжет рассказывает о детективе Бойде, который после смерти дочери отправляется на поиски серийного убийцы. Он обращается к антропологу — профессору Маклзу, который что-то скрывает. Чем глубже Бойд погружается в дело, тем больше размываются границы между благоразумием и безумием.

"Мьюти": смотрите трейлер

"Киллер"

"Киллер" – американский триллер с Номзамо Мбатой, Домиником Перселлом и Брюсом Уиллисом в главных ролях. Его режиссером стал Джесси Атлас в своем режиссерском дебюте полнометражного фильма по сценарию Аарона Вулфа, и основанный на короткометражном фильме Атласа и Вулфа "Пусть они умрут, как любовники".

Лента "Киллер" является последней в фильмографии Брюса Уиллиса. Актер завершил кинокарьеру в связи с неизлечимой болезнью.

Сюжет рассказывает об агентах и войнах между тайными спецслужбами.

"Киллер": смотрите трейлер

"Дом из заноз"

"Дом из заноз" – данско-украинско-шведский документальный фильм 2022 года датского кинорежиссера Симона Леренга Вильмонта. Съемки документальной ленты продолжались более двух лет в Донбассе. В фильме рассказывается о новых питомцах из оккупированных Россией территорий, прибывающих в приют Лисичанска Луганской области. Сотрудники центра пытаются исцелить сердца этих детей, чьи семьи были разрушены войной и дать им надежду на лучшее будущее.

Фильм "Дом из заноз", номинированный в категории "Лучший документальный фильм", рассказывает об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта. Лента помогала создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии.

"Дом из заноз": смотрите трейлер

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"Великая свобода"

Призер Канн, фильм "Великая свобода", рассказывает, как в Германии жестокие законы против гомосексуалов продолжают существовать даже после войны. По сюжету, Ганса освобождают из концлагеря, но сразу же отправляют в тюрьму.

Главную роль в картине сыграл актер из фильма "На Западном фронте без изменений" Антон фон Луке. Режиссером драматического фильма выступил Себастьян Майзе.

"Большая свобода": смотрите трейлер