За период с 27 февраля по 5 марта в Украине чаще всего пересматривали американскую комедию о сверхъестественных явлениях "У нас есть привидение" и драматический сериал "Секс/Жизнь". Айда знакомиться с самыми популярными проектами!

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Самые популярные фильмы на Netflix

Американская комедия "У нас есть призрак" уже две недели держится в лидерах Netflix в Украине. В фильме главную роль сыграл Дэвид Гарбор, известный своей ролью Джима Гопера в серии научно-фантастических фильмов Netflix "Удивительные чудеса". По сюжету, найдя в новом доме призрака с мрачным прошлым, семья становится интернет-сенсацией, а заодно мишенью тайной правительственной организации.

"У нас есть призрак": смотрите трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

"The Strays", 2023 год.

"К тебе или ко мне", 2023 год.

"Сегодня ты спишь со мной", 2023 год.

"Запах женщины", 1992 год.

"Достать ножи: Стеклянная луковица", 2022 год.

"На Западном фронте без перемен", 2022 год.

"Миссия невозможна: Фолаут", 2018 год.

"Красное сообщение", 2021 год.

"Девятые ворота", 1999 год.

Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные сериалы на Netflix

Драматический сериал "Секс/Жизнь" стал самым популярным на платформе Netflix. В первый раз вышел в эфир в июне 2021 года. Главные роли в сериале сыграли Сара Шахи и Майк Вогел.

Сюжет сериала фокусируется на Билли Коннорсе, которая живет в Бостоне вместе со своим мужем и детьми. Она начинает скучать по своей прошлой жизни в Нью-Йорке, где у нее была страсть и рискованная любовь со старым бойфрендом Брэдом Симонсом. Билли начинает записывать свои эротические фантазии и воспоминания о Брэде в дневнике, который она оставляет на виду своему мужу.

Сериал стал известен своими яркими и эротическими сценами, откровенным показом жизни и отношений современных женщин. В сериале также поднимаются темы, такие как брак, сексуальная зависимость, материнство и отцовство, самореализация и самопознание.

"Секс/Жизнь": смотрите трейлер сериала

Больше проектов в рейтинге:

"Секс/Жизнь", 1 сезон, 2021 год.

"Закон Лидии Поэт", 1 сезон, 2023 год.

"Внешние отмели", 1 сезон, 2020 год.

"Черный список", 1 сезон, 2013 год.

"Внешние отмели", 2 сезон, 2021 год.

"Уэнздей", 1 сезон, 2022 год.

"Джинни и Джорджия", 2 сезон, 2023 год.

"Formula 1: Жены, чтобы выжить", 5 сезон, 2023 год.

"Внешние отмели", 3 сезон, 2023 год.

Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix