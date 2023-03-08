Тильда Свинтон обожает просматривать фильмы 20 века, среди которых важное место занимает творчество Альфреда Гичкока. Кроме того, в списке ее любимых фильмов – антинацистская кинокомедия режиссера Эрнста Любича "Быть или не быть".

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Лучшие 10 фильмов в истории от Тильды Свинтон

"Дело жизни и смерти" (1946 год) – британский фантастически романтический фильм 1946 года, действие которого происходит в Англии во время Второй мировой войны.

(1946 год) – британский фантастически романтический фильм 1946 года, действие которого происходит в Англии во время Второй мировой войны. "Головокружение" (1958 год) – американский мистический триллер режиссера Альфреда Гичкока в 1958 году, номинированный на две премии Оскар. Фильм основывается на романе "Из мира мертвых" Пьера Буало и Тома Нарсежака.

(1958 год) – американский мистический триллер режиссера Альфреда Гичкока в 1958 году, номинированный на две премии Оскар. Фильм основывается на романе "Из мира мертвых" Пьера Буало и Тома Нарсежака. "Каникулы месье Юло" (1953) – французская комедия 1953, в которой главную роль сыграл Жак Тати. Он представил хорошего, но неуклюжего персонажа, курящего трубку и проводящего время у моря.

(1953) – французская комедия 1953, в которой главную роль сыграл Жак Тати. Он представил хорошего, но неуклюжего персонажа, курящего трубку и проводящего время у моря. "Быть или не быть" (1942 год) – антивоенная, антинацистская кинокомедия режиссера Эрнста Любича. Увидела свет в 1942 году. В 1943 фильм выдвинули на Оскар в трех номинациях, но награды не получил.

"Быть или не быть" 1942: смотрите трейлер фильма

"Обход" (1971 год) – приключенческий фильм о выживании 1971 года режиссера Николаса Роуга. Главные роли сыграли Дженни Эгаттер, Люк Роуг и Дэвид Гулпилил. Лента частично основана на романе Джеймса Венса Маршалла Walkabout 1959 года.

(1971 год) – приключенческий фильм о выживании 1971 года режиссера Николаса Роуга. Главные роли сыграли Дженни Эгаттер, Люк Роуг и Дэвид Гулпилил. Лента частично основана на романе Джеймса Венса Маршалла Walkabout 1959 года. "Путешествие в Италию" (1954 год) – драматический фильм режиссера Роберто Росселлини. Главные роли исполнили Ингрид Бергман и Джорджо Бианки. Фильм рассказывает о приезжающих в Италию супругах, чтобы продать наследство. "Путешествие в Италию" считается классикой европейского кинематографа.

(1954 год) – драматический фильм режиссера Роберто Росселлини. Главные роли исполнили Ингрид Бергман и Джорджо Бианки. Фильм рассказывает о приезжающих в Италию супругах, чтобы продать наследство. "Путешествие в Италию" считается классикой европейского кинематографа. "Карманный вор" (1959 год) – комедийный фильм режиссера Роберта Брессона. Главную роль исполнил Мартин Лясаль. Фильм рассказывает о парижанке, которая случайно встречает карманника на улице и начинает помогать ему в его преступной деятельности. "Карманный вор" стал культовым фильмом Франции и входит в список лучших комедий всех времен.

"Карманный вор" 1959 : смотрите трейлер фильма

"Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080" (1975 год) – драматический фильм режиссера Шанталя Аккермана. Главную роль исполнила Дельфин Сейриг. Фильм рассказывает о повседневной жизни Жанны Дильман, домохозяйки в Брюсселе, живущей вместе со своим подростком сыном. Лента стала одним из самых влиятельных произведений феминистского кинематографа.

(1975 год) – драматический фильм режиссера Шанталя Аккермана. Главную роль исполнила Дельфин Сейриг. Фильм рассказывает о повседневной жизни Жанны Дильман, домохозяйки в Брюсселе, живущей вместе со своим подростком сыном. Лента стала одним из самых влиятельных произведений феминистского кинематографа. "Мой сосед Тоторо" (1988 год) – анимационный фильм студии Ghibli режиссера и сценариста Миядзаки Хаяо Фильм рассказывает историю двух сестер – Сацуки и Мэйи, переезжающих в деревню на юго-западе Японии, чтобы пережить трудный период в своей жизни.

(1988 год) – анимационный фильм студии Ghibli режиссера и сценариста Миядзаки Хаяо Фильм рассказывает историю двух сестер – Сацуки и Мэйи, переезжающих в деревню на юго-западе Японии, чтобы пережить трудный период в своей жизни. "Сладкая жизнь" (1960 год) – драматическая кинокартинная история режиссера Федерико Феллини. Фильм рассказывает о жизни римских элит, живущих в роскошных домах и наслаждающихся безмятежной жизнью, забывая о моральных принципах. Главный герой – журналист Марчелло Рубини.

"Сладкая жизнь" 1960: смотрите трейлер