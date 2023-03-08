Тільда Свінтон обожнює переглядати фільми 20 століття, серед яких важливе місце займає творчість Альфреда Гічкока. Крім того, у списку її улюблених фільмів – антинацистська кінокомедія режисера Ернста Любіча "Бути чи не бути".

Читайте також Без стереотипів: 8 найкращих фільмів та аудіо про сильних жінок

Найкращі 10 фільмів в історії від Тільди Свінтон

"Справа життя та смерті" (1946 рік) – британський фантастично-романтичний фільм 1946 року, дія якого відбувається в Англії під час Другої світової війни.

(1946 рік) – британський фантастично-романтичний фільм 1946 року, дія якого відбувається в Англії під час Другої світової війни. "Запаморочення" (1958 рік) – американський містичний трилер режисера Альфреда Гічкока 1958 року, номінований на дві премії Оскар. Фільм ґрунтується на романі "Зі світу мертвих" П'єра Буало та Тома Нарсежака.

(1958 рік) – американський містичний трилер режисера Альфреда Гічкока 1958 року, номінований на дві премії Оскар. Фільм ґрунтується на романі "Зі світу мертвих" П'єра Буало та Тома Нарсежака. "Канікули месьє Юло" (1953 рік) – французька комедія 1953 року, в якій головну роль зіграв Жак Таті. Він представив доброго, але незграбного персонажа, який курить люльку і проводить час біля моря.

(1953 рік) – французька комедія 1953 року, в якій головну роль зіграв Жак Таті. Він представив доброго, але незграбного персонажа, який курить люльку і проводить час біля моря. "Бути чи не бути" (1942 рік) – антивоєнна, антинацистська кінокомедія режисера Ернста Любіча. Побачила світ у 1942 році. У 1943 році фільм висунули на Оскар в трьох номінаціях, але нагороди не отримав.

"Бути чи не бути" 1942: дивіться трейлер фільму

"Обхід" (1971 рік) – пригодницький фільм про виживання 1971 року режисера Ніколаса Роуга. Головні ролі зіграли Дженні Егаттер, Люк Роуг і Девід Гулпіліл. Стрічка частково ґрунтується на романі Джеймса Венса Маршалла Walkabout 1959 року.

(1971 рік) – пригодницький фільм про виживання 1971 року режисера Ніколаса Роуга. Головні ролі зіграли Дженні Егаттер, Люк Роуг і Девід Гулпіліл. Стрічка частково ґрунтується на романі Джеймса Венса Маршалла Walkabout 1959 року. "Подорож до Італії" (1954 рік) – драматичний фільм режисера Роберто Росселліні. Головні ролі виконали Інґрід Берґман та Джорджо Біанкі. Фільм розповідає про подружжя, що приїжджає в Італію, щоб продати спадщину. "Подорож до Італії" вважається класикою європейського кінематографа.

(1954 рік) – драматичний фільм режисера Роберто Росселліні. Головні ролі виконали Інґрід Берґман та Джорджо Біанкі. Фільм розповідає про подружжя, що приїжджає в Італію, щоб продати спадщину. "Подорож до Італії" вважається класикою європейського кінематографа. "Кишеньковий злодій" (1959 рік) – комедійний фільм режисера Роберта Брессона. Головну роль виконав Мартін Лясаль. Фільм розповідає про парижанку, яка випадково зустрічає кишенькового злодія на вулиці та починає допомагати йому у його злочинній діяльності. "Кишеньковий злодій" став культовим фільмом Франції та входить до списку кращих комедій усіх часів.

"Кишеньковий злодій" 1959: дивіться трейлер фільму

"Жанна Дільман, набережна Комерції 23, Брюссель 1080" (1975 рік) – драматичний фільм режисера Шанталя Акермана. Головну роль виконала Дельфін Сейріг. Фільм розповідає про повсякденне життя Жанни Дільман, домогосподарки у Брюсселі, яка живе разом зі своїм підлітком сином. Стрічка стала однією із найвпливовіших творів феміністського кінематографа.

(1975 рік) – драматичний фільм режисера Шанталя Акермана. Головну роль виконала Дельфін Сейріг. Фільм розповідає про повсякденне життя Жанни Дільман, домогосподарки у Брюсселі, яка живе разом зі своїм підлітком сином. Стрічка стала однією із найвпливовіших творів феміністського кінематографа. "Мій сусід Тоторо" (1988 рік) – анімаційний фільм студії Ghibli режисера та сценариста Міядзакі Хаяо Фільм розповідає історію двох сестер – Сацукі та Меї, які переїжджають до села на південному заході Японії, щоб пережити важкий період у своєму житті.

(1988 рік) – анімаційний фільм студії Ghibli режисера та сценариста Міядзакі Хаяо Фільм розповідає історію двох сестер – Сацукі та Меї, які переїжджають до села на південному заході Японії, щоб пережити важкий період у своєму житті. "Солодке життя" (1960 рік) – драматична кінокартинна історія режисера Федеріко Фелліні. Фільм розповідає про життя римських еліт, які живуть в розкішних будинках та насолоджуються безтурботним життям, забуваючи про моральні принципи. Головний герой – журналіст Марчелло Рубіні.

"Солодке життя" 1960: дивіться трейлер