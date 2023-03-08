Редакція Megogo та 24 Канал зібрали для вас добірку фільмів, аудіокниг та навіть справжній маніфест про жінок, що надихають своєю незламністю та красою. Ідеально, щоб подивитися в Міжнародний жіночий день та відпочити.

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8 найкращих фільмів та аудіо про сильних жінок

Жіночий маніфест "Ти є велика сила"

Вони змінюють світ, роблять грандіозні відкриття і надихають мистецтвом мільйони. Вони виховують покоління, рятують життя та ведуть боротьбу на фронті. Цей маніфест про силу й талант жінок в Україні та світі. Він створений Megogo Live та ООН Жінки, щоб вкотре нагадати "як ти потрібна цьому світу". Пісню виконують українські співачки: Крихітка, Roxolana, Круть та Тонка.

Підійде, якщо хочеться: відчути енергію всередині та послухати пісню, яка надихне й засяде в голові надовго.

Жіночий маніфест "Ти є велика сила": дивіться трейлер

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

No, woman, no cry — звучить саунд до фільму Marvel. І героїні тут дійсно не з тих, що плачуть та опускають руки. Після смерті Т’Чалли незалежність надрозвиненої африканської держави опиняється в руках королеви Рамонди та принцеси Шурі. Змова світових урядів, полювання на вібраніум, загроза від атлантичного царства Толока. Здається, це ідеальний момент для юної дівчини, щоб набути неземної сили Чорної пантери та захистити Ваканду.

Підійде, якщо хочеться: надихнутися войовничими жінками, подивитися фільм із крутою графікою та поринути в іншу реальність на 2,5 години.

"Чорна пантера: Ваканда назавжди": дивіться трейлер онлайн

"Дівчина без комплексів"

Із самого дитинства тато вчив Емі істині — моногамності не існує. Дивна порада маленькій дівчині, але саме вона й стала кредом цієї яскравої жінки. Наряд відвертіше, коктейлі міцніше, а чоловіків забувати швидше. Ці правила круто працювали, але тільки до того фатального дня — інтерв’ю з лікарем Ароні. Після спільної ночі Емі взяла від нього слухавку зранку, а це вже серйозно. Схоже, все-таки знайдеться той, хто змінить життя красуні.

Підійде, якщо хочеться: посміятися з легкої комедії з Емі Шумер, отримати дозу впевненості в собі та налаштуватися на позитив.

"Дівчина без комплексів": дивіться трейлер онлайн

"Висока нота"

Отже, задачка наступна. Скромна асистентка Меггі хоче стати продюсеркою популярної співачки, але поки просто носить їй каву та вихваляє наряди. Легендарна Грейс Девіс планує записати новий альбом, але розуміє: тільки раз за історію музики темношкіра жінка за 40 створила реальний хіт. Якщо їх поєднати, здається, що успішного розв’язку немає. Але ми просто пропустили важливу деталь: коли вперед веде мрія — під силу абсолютно все!

Підійде, якщо хочеться: повірити у свої сили та бажання, зазирнути за куліси шоубізу та відпочити з легким, але натхненним сюжетом.

"Висока нота": дивіться трейлер онлайн

"Перспективна дівчина"

Усі навколо вважали Кессі перспективною дівчиною, але особиста трагедія кардинально змінила її погляди на життя. Тепер замість слова "допомога" в її очах горить "помста". Тож полювання починається… Місце: нічні клуби. Ціль: гвалтівники. Приманка: сама Кессі у відвертому одязі, що вдає із себе сп’янілу. Ненависть затьмарила їй голову та привела до фатальних наслідків, але як завжди — знайдеться той, хто зможе надихнути та змінити життя на краще.

Підійде, якщо хочеться: трішки "чорного" гумору, захопливої жіночої помсти та заплутаних кримінальних сюжетів у стильному кіно.

"Перспективна дівчина": дивіться трейлер онлайн

"Гравітація"

Приваблива жінка та спеціаліст високого рівня в інженерній сфері, доктор Раян Стоун, нарешті вперше покинула Землю та побачила її в ілюмінаторі. Разом із лейтенантом Ковальські та інженером Дасарі на неї чекали буденні для космонавтів задачі, але уламки військового російського супутника не оминули їхній шаттл. Тепер вони опинилися сам на сам із безмежним Всесвітом. Чи існує в такій ситуації хоч мізерна надія на порятунок?

Підійде, якщо хочеться: глянути фільм, який отримав 7 премій Оскар та сидіти перед екраном у приємному напруженні аж до фіналу.

"Гравітація": дивіться трейлер

"Сила дівчат"

Слухати: Megogo

Стільки видатних українок, як у цій аудіокнизі, ніколи не збиралися в одному місці. І не тільки тому, що вони творили в різних епохах. Таке скупчення таланту, професіоналізму та енергії могло б перевернути цей світ. Катерина Білокур, Леся Українка, Лілія Пустовіт, Ліна Костенко, Ольга Харлан — і так аж до 50 імен. Їх об’єднала повна вірність своєму покликанню і не завжди просте життя. Це Жінки з великої літери, поповнити список яких під силу кожній.

Підійде, якщо хочеться: відкласти всі турботи та отримати дозу мотивації, слухаючи історії видатних українських жінок.

Постер до "Сили дівчат" / Megogo

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"Роксолана"

Слухати: Megogo

Історію легендарної українки, яка з рабині стала володаркою – знають усі дорослі. А завдяки цій аудіокнизі дізнаються ще й діти, бо створена вона саме для меншого покоління. Як Настя Лісовська потрапила до палацу Сулеймана? Чи все-таки її звали зовсім інакше? Чому в Туреччині Роксолану люблять і досі? Ця аудіокнига відкриє багато секретів та занурить в епоху Османської імперії.

Підійде, якщо хочеться: поринути в історичні події, але зробити це в захопливому форматі навіть разом із дітьми.

Постер до "Роксолани" / Megogo