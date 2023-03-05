Серед номінантів найпрестижнішої премії Голлівуду – блокбастери "Топ Ґан: Меверік" та "Аватар: Шлях води". Хто отримає золоту статуетку дізнаємося вже через тиждень, а поки детально ознайомимося з усіма кандидатами.

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"На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front

У новій кіноадаптації "На Західному фронті без змін" показали історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни. Відомо, що саме ця картина стала найдорожчим німецьким фільмом в історії, який Німеччина відправить на Оскар у 2023 році.

За сюжетом стрічки, Пауль та його товариші на власному досвіді дізнаються, як початкова ейфорія війни перетворюється на розпач і страх, коли вони борються за своє життя та одне одного в окопах. Фільм режисера Едварда Бергера заснований на всесвітньо відомому однойменному бестселері Еріха Марії Ремарка.

"На Західному фронті без змін": дивіться трейлер

"Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water

"Аватар: Шлях води" — перший із чотирьох запланованих сиквелів "Аватара", які Кемерон випускатиме раз на два роки до 2028 року. Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. "Аватар: Шлях води" вважається одним із найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Шлях води": дивіться трейлер

"Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin

"Банші Інішерина" – комедійний фільм за сценарієм і режисурою Мартіна МакДони. Головні ролі зіграли Брендан Глісон, Колін Фаррелл, Баррі Кіоган та інші.

Події у стрічці зображають кінець громадянської війни в Ірландії в 1923 році. За сюжетом, на вигаданому ірландському острові Інішерин фолк-музикант Колм Доерті раптово починає ігнорувати свого давнього друга Патрикія, що призводить до несподіваних наслідків для обох.

"Банші Інішерина": дивіться трейлер

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"Елвіс" / Elvis

Режисером фільму про Елвіса Преслі став знаменитий Баз Лурманн, відомий екранізацією "Великого Гетсбі". А головну роль зіграв Остін Батлер, який неймовірно подібний до легендарного артиста.

Кінострічка розповість глядачам про нелегкий шлях Елвіса Преслі до світової слави, а також про 20-річні стосунки з таємничим менеджером Томом Паркером, в роль якого у фільмі перевтілився Том Генкс.

"Елвіс": дивіться трейлер

"Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once

Головну роль у фантастичному фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати" тощо. Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс з комедії "Ножі наголо", фільмів "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня" тощо.

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер

"Фабельмани" / The Fabelmans

Це американський напівавтобіографічний фільм, який зняв Стівен Спілберг за сценарієм, написаним ним разом з Тоні Кушнером. Фільм буде частково ґрунтується на дитинстві Спілберга в Аризоні. За словами творців, приголомшлива історія про силу фільмів та магію кіно, натхненна власним дитинством культового режисера.

"Фабельмани": дивіться трейлер

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"Тар" / Tár

"Тар" – художній фільм американського режисера Тодда Філда. За сюжетом, всесвітньо визнана диригентка та композиторка Лідія Тар стає першою в історії жінкою-диригентом Берлінського філармонічного оркестру. Вона дає інтерв’ю, випускає книги, викладає і на новій посаді розпочинає репетиції симфонії № 5 Малера, а також піклується про свою партнерку — першу скрипку оркестру — і маленьку дочку. Але коли одна з її колишніх підопічних накладає на себе руки, бездоганна репутація Лідії опиняється під загрозою.

"Тар": дивіться трейлер

"Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick

"Топ Ґан: Меверік" є продовженням стрічки 1986 року "Найкращий стрілець". Головний герой фільму лейтенант Піт Мітчелл на прізвисько "Меверік" – майстерний пілот та курсант елітного училища ВМС США. Під час чергового тренувального польоту в гонитві за званням "найкращий пілот" літак Меверіка розбивається, а внаслідок катастрофи гине його напарник Нік Бредшов.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер

"Трикутник смутку" / Triangle of Sadness

Фільм "Трикутник смутку" став переможцем Канн та отримав премію на Європейському кінопризі. Сюжет розгортається довкола пари супермоделей, які вирушають у подорож на люксовій яхті. Пасажири судна — розпещені й надвпливові багатії, капітан — неврівноважений і завжди п’яний цинік. Ця розкішна й "інстаграмна" подорож обертається справжньою катастрофою.

Одну з ключових у фільмі ролей — харизматичного капітана — виконує триразовий номінант на премію Оскар Вуді Гаррельсон, відомий зі стрічок "Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі", "Народ проти Ларрі Флінта" й серіалу "Справжній детектив".

"Трикутник смутку": дивіться трейлер

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"Жінки розмовляють" / Women Talking

Художній фільм режисера Сари Поллі, заснований на однойменному романі Міріам Тоус 2018 року. Головну роль виконала Френсіс Макдорманд.

У центрі сюжету – група жінок, які перебувають в ізольованій релігійній громаді та намагаються примиритися з постійним сексуальним насильством, якого вони зазнають зі сторони чоловіків. В якийсь момент їхня чаша терпіння переповнюється.

"Жінки розмовляють": дивіться трейлер