Фільм початку 2022 року про українських дітей, які живуть у притулку, розташованому поруч із лінією фронту, також допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії, яка відбудеться 12 березня 2023 року.

Важливо Номінанти премії Оскар-2023: які фільми та актори боротимуться за престижну нагороду

У фільмі розповідається про нових вихованців з окупованих Росією територій, які прибувають у притулок Лисичанська Луганської області. Працівники центру намагаються зцілити серця цих дітей, чиї сім'ї були зруйновані війною та дати їм надію на краще майбутнє. Фільм є особливо актуальним, адже через повномасштабну війну Росія окупувала Лисичанськ – 2 липня 2022 року Збройні сили України залишили позиції в Лисичанську задля збереження життів військових. Усі діти в фільмі є не вигаданими персонажами, а справді пережили жахи російської окупації та війни. На щастя, в перший день повномасштабної війни місцева адміністрація Лисичанська встигла вивезти дітей до Львова, деякі з них повернулись у свої прийомні сім'ї.

Вони походять із розбитих сімей, пережили різні травми та мають багато важких спогадів. Вони діляться ними перед камерою, ведуть щоденник розбитих життів, які тривають попри все, у найгірших воєнних обставинах, у смутку, але й тимчасових, швидкоплинних радощах. Дитячий притулок може здаватися холодним і ворожим притулком, але насправді – це тепла, турботлива гавань. Співробітники намагаються створити чарівну, безпечну атмосферу для дітей, доля яких у руках суду,

– розповіли творці фільму порталу DzygaMDB.

"Будинок зі скалок": дивитись трейлер фільму онлайн

Номінантів на цьогорічну нагороду Оскар-2023 оголосили 24 січня о 15:30. Тоді ж стало відомо, що за премію у категорії "Найкращий документальний фільм" позмагаються ще такі кінострічки:

"Все, що дихає" / All That Breathes

"Вся краса та кровопролиття" / All the Beauty and the Bloodshed

"Будинок зі скалок" / A House Made of Splinters

"Вогонь кохання" / Fire of Love

"Навальний" / Navalny

Варто додати, що останній з фільмів-номінантів виробництва Warner Bros. вийшов на початку 2022 року на HBO Max і CNN Films. Режисером став канадський документаліст Деніел Роер, який показав події, пов'язані з отруєнням Навального.

Реакція України та режисера Сафарова

На радісну звістку вже відреагував творець фільму Азад Сафаров. Своєю реакцією він поділився у фейсбуці.

Україна проходить на Оскар далі!!! Фільм "Будинок зі скалок" пройшов в номінацію на Оскар!!! A House Made of Splinters- в п'ятірці найкращих фільмів світу!! Це фільм спільного виробництва Данії, Швеції, України і Фінляндії! Я так щасливий за Україну! Так радий, що в цей час саме фільм з України пройшла в номінацію!

– написав режисер.

Чоловік додав, що також радіє за героїв фільму, які поділились своєю історією зі світом – це Коля, Єва, Аліна, Саша, Влад та інші, а також виховательки притулку Маргарита Бурлуцька та Ольга Тронова. Зокрема він подякував данському режисеру Сімону Леренгу Вільмонту за співучасть у фільмі та зацікавленість до висвітлення подій в Україні, та всій знімальній команді з Європи та України.

Зазначимо, що раніше Азад Сафаров працював на 5 каналі та Deutsche Welle, проте паралельно створював документальні фільми. Зокрема, працював над стрічкою "Віддалений гавкіт собак" того ж Симона Леренга Вільмонта. У січні 2022 року чоловік став продюсером британського телеканалу Sky News. Зокрема Азад Сафаров є співзасновником фонду "Голоси дітей", з якого черпає натхнення та історії для своїх кінострічок.