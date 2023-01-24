Фильм начала 2022 года об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта также помогал создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии, которая состоится 12 марта 2023 года.

Важно Номинанты премии Оскар-2023: какие фильмы и актеры будут сражаться за престижную награду

В фильме рассказывается о детях из оккупированных Россией территорий, прибывающих в приют Лисичанска Луганской области. Сотрудники центра пытаются исцелить сердца этих детей, чьи семьи были разрушены войной и дать им надежду на лучшее будущее. Фильм особенно актуален, ведь из-за полномасштабной войны Россия оккупировала Лисичанск – 2 июля 2022 года Вооруженные силы Украины оставили позиции в Лисичанске для сохранения жизней военных. Все дети в фильме не вымышленные персонажи, а действительно пережили ужасы русской оккупации и войны. К счастью, в первый день полномасштабной войны местная администрация Лисичанская успела вывезти детей во Львов, некоторые вернулись в свои приемные семьи.

Они происходят из разбитых семей, пережили разные травмы и имеют много тяжелых воспоминаний. Они делятся ими перед камерой, ведут дневник разбитых жизней, которые продолжаются, в худших военных обстоятельствах, в печали, но и о временных, мимолетных радостях. Детское убежище может казаться холодным и враждебным убежищем, но на самом деле это теплая, заботливая гавань. Сотрудники пытаются создать волшебную, безопасную атмосферу для детей, судьба которых в руках суда,

– рассказали создатели фильма портала DzygaMDB.

"Дом из заноз": смотреть трейлер фильма онлайн

Номинантов на награду Оскар-2023 объявили 24 января в 15:30. Тогда же стало известно, что за премию в категории "Лучший документальный фильм" соревнуются такие киноленты:

"Все дышащее" / All That Breathes

"Вся красота и кровопролитие" / All the Beauty and the Bloodshed

"Дом из заноз" / A House Made of Splinters

"Огонь любви" / Fire of Love

"Навальный" / Navalny

Следует добавить, что последний из фильмов-номинантов производства Warner Bros. вышел в начале 2022 года на HBO Max и CNN Films. Режиссером стал канадский документалист Дэниел Роэр, показавший события, связанные с отравлением Навального.

Реакция Украины и режиссера Сафарова

На радостное известие уже отреагировал создатель фильма Азад Сафаров. Своей реакцией он поделился в фейсбуке.

Украина проходит на Оскар дальше! Фильм "Дом из заноз" прошел в номинацию на Оскар!!! A House Made of Splinters – в пятерке лучших фильмов мира!! Это фильм совместного производства Дании, Швеции, Украины и Финляндии! Я так счастлив за Украину! Так рад, что в это время именно фильм из Украины прошел в номинацию!

– написал режиссер.

Мужчина добавил, что также радуется героям фильма, которые поделились своей историей с миром – это Коля, Ева, Алина, Саша, Влад и другие, а также воспитательницы приюта Маргарита Бурлуцкая и Ольга Тронова. В частности, он поблагодарил датского режиссера Симона Леренга Вильмонта за соучастие в фильме и заинтересованность в освещении событий в Украине, и всей съемочной команде из Европы и Украины.

Отметим, что ранее Азад Сафаров работал на 5 канале и Deutsche Welle, однако параллельно создавал документальные фильмы. В частности, работал над лентой "Удаленный лай собак" того же Симона Леренга Вильмонта. В январе 2022 года мужчина стал продюсером британского телеканала Sky News. В частности, Азад Сафаров является соучредителем фонда "Голоса детей", из которого документалист черпает вдохновение и истории для своих кинолент.