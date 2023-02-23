Тріумф і сльози Венеції

Вересень 2022 року. Після показу драми "Кит" на 79-му Венеціанському кінофестивалі зал шість хвилин аплодував актору стоячи. Брендан Фрейзер не відразу зрозумів, що ці овації на його честь. Потім почав трохи незграбно кланятися. І коли великий чоловік у світлому костюмі розігнувся, зал ахнув – по обличчю Фрейзера котилися грубі сльози.

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Кадри, де актор не стримує сліз потрапили у ЗМІ. Але цього разу ніхто не сміявся і не тролив його, як це було раніше, – навпаки: журналісти писали про велике повернення великого актора. Його ренесанс – точніше Бренесанс.

Несподівано з'ясувалося, що актора запросили у свої фільми й інші славетні режисери: Фрейзер зіграв у трилері Стівена Содерберга "Без різких рухів" та кримінальній драмі Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". І все це тільки додало інтриги в життя Фрейзера.

Наївний хлопак з ефектною фактурою

Одною з його перших помітних робіт стала роль тинейджера Девіда в драмі "Шкільні зв'язки". Простий хлопець єврейського походження опиняється в елітній школі для багатіїв – і звісно, його починають пресувати. До речі, у фільмі знялися майбутні зірки Голівуду: молоді Бен Аффлек, Метт Деймон, Кріс О'Доннелл. Непоганий старт.

"Порожні голови", "Блиск слави", "Джордж з джунглів" – юний Фрейзер погоджувався грати всюди, куди його запрошували. В кіно в нього склався імідж наївного хлопака з ефектною фактурою. Та й фільми були низькопробними, що шкодило його кар'єрі.



Кадр з фільму "Кит" / Фото пресслужби

Його статус піднявся після зйомок в драмі "Боги й монстри" Білла Кондона, де партнерами молодого актора стали відомі зірки Ієн МакКеллен і Лінн Редґрейв. Фільм отримав купу різних нагород, Оскар в тому числі. Один тільки Брендан залишився без призу, але одержав важливий досвід.

Як Рік О'Коннелл став культовим

А потім в житті актора трапилась "Мумія". Насправді усі розуміли, що це кіно сподобається глядачам, але ні режисер Стівен Соммерс, ні навіть продюсери й не думали, що успіх буде таким шаленим!

І половина цього успіху належала Фрейзеру: люди у всьому світі закохалися в чесного шукача пригод Ріка О'Коннелла (Брендан), відразу повірили в історію кохання між ним та юною єгиптологинею Іві (Рейчел Вайс). Стрічка заробила майже пів мільйона доларів, а також була відмічена численними нагородами, і номінацією на Оскар за "Найкращий звук".

Це був той випадок, коли після прем'єри актор Брендан Фрейзер прокинувся знаменитим: "Мумія" принесла йому славу, гроші, статус актора дорогих блокбастерів та пропуск у велике голлівудське кіно. Чи скористався Фрейзер своїми перевагами?

Життя зірки блокбастерів

У той момент життя Фрейзера було чудовим: він тільки одружився зі своєю подругою Ефтон Сміт, режисери й продюсери завалювали його цікавими пропозиціями. Здавалось, так буде завжди, та що могло завадити його щасливій долі?

Актор багато знімався: у сиквелі "Мумії", "Зіткненні", "Подорожі до центру Землі", і всюди Брендан самотужки виконував складні трюки. До речі, партнерка по майданчику Рейчел Вайс пригадувала, як в першій "Мумії" знімали сцену повішання Ріка, через що актору знадобилася реальна реанімація. Майже у кожному блокбастері Фрейзер отримував травми, які потім почали турбувати його.



Кадр з фільму "Кит" / Фото пресслужби

Не все легко було і в родини: молоді батьки багато часу присвячували своєму первістку Гріфіну, в якого виявили аутичний розлад. Окрім нього Брендан з дружиною виховували ще двох малюків – Холдена і Ліланда. Але стосунки з дружиною ставали все холоднішими: Брендан і Ефтон виявилися дуже різними людьми.

Як гаснуть вчорашні зірки. Забуття та депресія

2009 рік став для актора переломним. Брендан тільки знявся в третій частині "Мумії", і практично одразу після зйомок переніс операції на хребті, колінній чашечці, голосових зв'язках.

А коли вийшов з клініки, дізнався, що колишня дружина, з якою він домовився тихо розійтися, все ж таки вимагає збільшення аліментів через суд.

Він розраховував на роль в новому "Супермені", але йому відмовили. Зірвалися ще пару привабливих пропозицій – і Брендану здалося, що це помста голлівудського можновладця. Декілька років тому Фрейзер пережив сексуальне домагання. У 2003 Філіп Берк, президент голлівудської асоціації іноземної преси, поплескав актора по сідницях і намагався просунути руку ще глибше. Той інцидент Брендан дуже важко пережив, подав скаргу на Берка, але йому відповіли, що це був невдалий жарт.



Кадр з фільму "Кит" / Фото пресслужби

На початку 2010-х років він майже не знімався. Латав своє здоров'я у лікарнях. А колишня дружина подала новий позов – вона підозрювала, що Брендан укриває свої прибутки. Одинокий сорокарічний Фрейзер не розумів, як з цим всім впоратись.

Лише у 2015 йому запропонували головну роль в серіалі "Повстання Техасу". І хоча роль була не дуже глибока, вона врятувала Брендана.

Але в наступному 2016 на нього чекав новий удар долі – смерть матері. Брендану здавалося, що він потрапив у паралельну реальність, де є лише біль і страждання. Саме в цей час він дав телеінтерв'ю, в якому відповідав не до ладу, в деяких моментах ледь стримував сльози. Потім на нього з'явилися фотожаби, де актору домалювали сльози. Його тролили, над ним глузували. Ніхто не знав, що він втратив матір, поринув у депресію і не знав, як вибратись з цієї ями.

В пошуках світла серед темряви

Його врятувала професія. Так, на той момент він дуже змінився: у чоловіку з зайвою вагою просто неможливо було впізнати колишнього сексуального красеня Ріка О'Коннелла!

Змінилися і його ролі: тепер він грав людину, яку добряче побила доля. Фрейзер отримував другорозрядні ролі у звичайних серіалах, але був їм дуже радий.

Він поселився неподалік від своїх дітей, щоб проводити з ними час і бачити, як вони дорослішають. Його старший Гріфін подружився з конем, якого актор викупив після зйомок "Повстання Техасу".

Справжнім проривом для актора стала роль в супергеройському серіалі "Фатальний патруль": Фрейзер озвучив Роботмена Кліффа і грає його під час спогадів, а весь інший час в цій ролі виступає актор Райлі Шанаган.

Життя почало трохи виправлятися. Він занервував, коли його запросили на зустріч з відомим режисером Дарреном Аронофскі, усі фільми якого стають великою подією для кіносвіту.



Кадр з фільму "Кит" / Фото пресслужби

Нервував, бо розумів, що знятися у Даррена – це велика вдача, і дуже боявся її втратити, адже йому так багато відмовляли! Нервував, бо не вірив у себе. Але цього разу все зійшлося.

Як "Кит" врятував Брендана

Зніматися в драмі Даррена Аронофскі "Кит" було непросто. Спочатку актор дізнався майже все про людей з ожирінням. З чого починається хвороба, і як суспільство не хоче помічати таких людей. Спеціально для актора був розроблений унікальний протезний макіяж, який йому допомагали вдягти п'ятеро людей! Це було важко фізично! Актор потім зізнався, що за 40 діб на майданчику накачав свої м'язи так, як цього не було на зйомках "Мумії" в пустелі!

Він поринув у роль, самотній герой Чарлі відгукнувся в його душі. Фільм розповідає історію професора літератури Чарлі, життя якого перевернула болісна травма. Єдина людина, яка піклується про нього, – його подруга-медсестра Ліз. А сам чоловік намагається налагодити стосунки з 17-річною донькою Еллі, яка не може пробачити батькові. У деяких моментах актору здавалось, що ця історія – про нього.

Я ніколи не мав такого досвіду раніше. Це була така інтенсивна особиста подорож, що я вийшов з іншого боку оновленим,

– сказав Фрейзер.

Потім був гучний успіх на кінофестивалях у Венеції та Торонто. 53-річний Брендан Фрейзер усюди плакав під овацій, бо не вірив, що це відбувається з ним.

А критики тим часом писали про його неймовірне перевтілення, його перформанс і про те, що саме Брендан Фрейзер, забутий і воскреслий, став кандидатом № 1 на престижний Оскар.

"Кит": дивіться трейлер онлайн

Зараз життя Фрезера нагадує фільм зі щасливим фіналом. За роль у "Киті" він вже отримав багато призів і номінацій, а в інтернеті з'явилися сайти на його підтримку. Його сини подорослішали й стали моделями. Поруч з Бренданом зараз – кохана жінка Джін, а життя знов набуло кольорів.

Але Брендан не розслабляється: він зазирнув за інший бік і добре знає, яке це – коли про тебе забувають.

Вже з 2 березня "Кит" на великих екранах. Не пропустіть – цей фільм вартий вашої уваги!