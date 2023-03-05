Среди номинантов престижной премии Голливуда – блокбастеры "Топ Ган: Мэверик" и "Аватар: Путь воды". Кто получит золотую статуэтку, узнаем уже через неделю, а пока подробно ознакомимся со всеми кандидатами.

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Самые громкие фильмы-претенденты на Оскар-2023: кто будет бороться за золотую статуэтку

"На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front

В новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны. Известно, что эта картина стала самым дорогим немецким фильмом в истории, который Германия отправит на Оскар в 2023 году.

По сюжету фильма, Пауль и его товарищи на собственном опыте узнают, как начальная эйфория войны превращается в отчаяние и страх, когда они борются за свою жизнь и друг друга в окопах. Фильм режиссера Эдварда Бергера основан на всемирно известном одноимённом бестселлере Эриха Марии Ремарке.

"На Западном фронте без перемен": смотрите трейлер

"Аватар: Путь воды" / Avatar: The Way of Water

"Аватар: Путь воды" - первый из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года. События ленты в основном происходят под водой в океане. "Аватар: Путь воды" считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер

"Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin

"Банши Инеерина" – комедийный фильм по сценарию и режиссуре Мартина МакДоны. Главные роли сыграли Брендан Глисон, Колин Фаррелл, Барри Киоган и другие.

События в картине изображают конец гражданской войны в Ирландии в 1923 году. По сюжету, на вымышленном ирландском острове Инишерин фолк-музыкант Колм Доэрти внезапно начинает игнорировать своего давнего друга Патрикия, что приводит к неожиданным последствиям для обоих.

"Банши Инеерина": смотрите трейлер

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"Элвис" / Elvis

Режиссером фильма об Элвисе Пресли стал знаменитый Баз Лурманн, известный экранизацией "Великого Гэтсби". А главную роль сыграл Остин Батлер, который невероятно похож на легендарного артиста.

Кинолента расскажет зрителям о нелегком пути Элвиса Пресли к мировой славе, а также о 20-летних отношениях с таинственным менеджером Томом Паркером, в роль которого в фильме превратился Том Генкс.

"Элвис": смотрите трейлер

"Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once

Главную роль в фантастическом фильме исполнила Мишель Ео – звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты" и т.д. Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис из комедии "Ножи наголо", фильмов "Чумовая пятница", "Правдивая ложь" и т.д.

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

"Всё везде и сразу": смотрите трейлер

"Фабельманы" / The Fabelmans

Это американский полуавтобиографический фильм, снятый Стивеном Спилбергом по сценарию, написанному им вместе с Тони Кушнером. Фильм будет частично основывается на детстве Спилберга в Аризоне. По словам создателей, потрясающая история о силе фильмов и магии кино вдохновлена собственным детством культового режиссера.

"Фабельманы": смотрите трейлер

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"Тар" / Tár

"Тар" – художественный фильм американского режиссера Тодда Филда. По сюжету, всемирно признанная дирижер и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой должности начинает репетиции симфонии № 5 Малера, а также заботится о своей партнерше — первой скрипке оркестра — и маленькой дочери. Но когда одна из ее бывших подопечных покладывает на себя руки, безупречная репутация Лидии оказывается под угрозой.

"Тар": смотрите трейлер

"Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick

"Топ Ган: Мэверик" является продолжением ленты 1986 года "Лучший стрелок". Главный герой фильма лейтенант Пит Митчелл по прозвищу "Мэверик" – искусный пилот и курсант элитного училища ВМС США. Во время очередного тренировочного полета в погоне за званием "лучший пилот" самолет Меверика разбивается, а в результате крушения погибает его напарник Ник Брэдшов.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер

"Треугольник печали" / Triangle of Sadness

Фильм "Треугольник печали" стал победителем Канн и получил премию на Европейском кинопризе. Сюжет разворачивается вокруг пары супермоделей, отправляющихся в путешествие на люксовой яхте. Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Это роскошное и "инстаграммное" путешествие оборачивается настоящей катастрофой.

Одну из ключевых в фильме ролей — харизматичного капитана — исполняет трехкратный номинант на премию Оскар Вуди Гаррельсон, известный из лент "Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", "Народ против Ларри Флинта" и сериала "Настоящий детектив".

"Треугольник печали": смотрите трейлер

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"Женщины разговаривают" / Women Talking

Художественный фильм режиссера Сары Полли, основанный на одноименном романе Мириам Тоус 2018 года. Главную роль сыграла Фрэнсис Макдорманд.

В центре сюжета – группа женщин, которые находятся в изолированной религиозной общине и пытаются примириться с постоянным сексуальным насилием, которое они испытывают со стороны мужчин. В какой-то момент их чаша терпения переполняется.

"Женщины разговаривают": смотрите трейлер