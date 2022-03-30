О болезни Брюса Уиллиса объявила его семья – экс-супруга Деми Мур, все их три дочери и нынешняя любимая Эмма Хеминг-Уиллис. В своих инстаграм-профилях они опубликовали одинаковые сообщения.

Горячая тема Мы больше не крутой клуб, – Джим Керри прокомментировал скандал со Смитом на Оскаре-2022

Как семья, мы хотели поделиться, что наш любимый Брюс имеет некоторые проблемы со здоровьем. Недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности. Поэтому Брюс отказывается от карьеры,

– говорится в сообщении.

Родные Брюса Уиллиса не стали скрывать, что для них это сложное время, поэтому они решили разделить его с теми, кто по-настоящему любит звезду "Крепкого орешка".

"Знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живи", и вместе мы планируем сделать именно это", – добавили близкие киноактера.

Брюс Уиллис завершает кинокарьеру: фото

Афазия – это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после инсульта, травмы головы или даже из-за опухоли головного мозга. Эта болезнь влияет на способность говорить, писать и понимать речь.

Полный текст публикации Деми Мур:

Замечательные поклонники Брюса, как семья, мы хотели поделиться, что наш любимый Брюс имеет некоторые проблемы со здоровьем. Недавно у него диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности. Поэтому Брюс отказывается от карьеры, которая так много значила для него.

Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы идем сквозь это как крепкая семейная единица и хотим привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живи", и вместе мы планируем сделать именно это.