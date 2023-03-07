О подготовке к красной дорожке, реакции на номинирование фильма и о том, как происходили съемки, мы расспросили у второго режиссера и продюсера Азада Сафарова. Как к Оскару, готовятся первые номинированные на него украинцы – в эксклюзивном материале Кино 24.

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Два человека, два года съемочного процесса, пять детских историй

Два человека, два года съемочного процесса, пять детских историй, одна камера и менее 40 километров от линии фронта того времени – так называемая "формула успеха" первого украинского фильма, которая может стать оскароносным.

Режиссеры Азад Сафаров и Симон Леренг Вильмонт сняли 245 часов материала, из которого впоследствии родился полуторачасовой "Дом из заноз".

Оператор и режиссер – это один человек, Симон. А я по сути переводчик и человек, который общается и договаривается со всеми о разрешениях, следит за тем, чтобы Симон ничего не забыл технически или визуально. То есть я должен создать атмосферу, чтобы он мог включить камеру и делать свое дело,

– рассказывает Азад Сафаров.

Продюсер подчеркивает, что Оскар стал возможностью больше рассказать миру об украинских детях и о том, что с ними делает война. Герои фильма — подопечные приюта для детей в Лисичанске, этакого транзитного пункта для детей 3 – 18 лет, которые ожидают, что с ними будет дальше – либо возвращение в семью, если родители исправятся, либо – приемная семья или интернат.

"Эти дети потеряли доверие к взрослым, потому что их часто обманывали. Когда мы пришли, в их поведении считывалось "зачем вы здесь?". Мы сразу сели в актовом зале, объяснили, что делаем, для чего нужно снять этот фильм. Мы им говорили, что, несмотря на то, что у нас есть разрешение от взрослых, они сами решают, хотят ли, чтобы мы их снимали. Если они не хотят сниматься, то поднимают руку и мы прекращаем съемку. Так мы объяснили им, что они решают, не мы", – вспоминает Сафаров.

Кадр из фильма "Дом из заноз" / Фото предоставлено 24 Каналу

Через девять месяцев дети позволили нам снимать, как курят

Поначалу дети закрывались от режиссеров. Чтобы наладить контакт, мужчины показывали детям камеру, позволяя оказаться по ту сторону съемки. А еще чаще просто шли играть с воспитанниками. Помогала налаживать контакт правозащитница Елена Розвадовская. Она давала советы фильммейкерам и в начале общалась с героями будущего фильма.

"Главное, что нам говорила Елена – всегда говорить детям правду, потому что если мы что-то пообещаем и не сможем этого соблюсти – это хуже всего. Шаг за шагом, они начали нам открывать свои внутренние распорядки, правила, ритуалы. Наибольшим проявлением доверия, пожалуй, было то, что через девять месяцев они позволили нам снимать, как курят, или как они делают татуировки, это означало, что мы в кругу доверенных лиц, потому что они скрывают такие вещи, и такие сцены тоже попали в кадр. Но они курят не из-за того, что в приюте. А из-за того, что им родители показали плохой пример. Родители злоупотребляли алкоголем, наркотиками и пренебрегали своими родительскими обязанностями. Поэтому они такие, как есть".

Кадр из фильма "Дом из заноз" / Фото предоставлено 24 Каналу

Вся команда во время съемок в Лисичанске состояла из двух человек – Симона и Азада. А весь арсенал съемочной техники свелся к одной камере. Продюсер объясняет, что в контексте работы над документальным фильмом это к лучшему. Так проще не создавать хаоса.

Чтобы голоса детей были услышаны

"Уже через два месяца после старта съемок, Симон начал говорить, что не хочет просто снять фильм и уйти. Мы много говорили о том, что можно сделать для этих детей", – вспоминает Азад.

Чуть больше, чем через полгода после старта съемок "Дома из заноз" Сафаров вместе с правозащитницей Еленой Развадовской создали благотворительный фонд "Голоса детей". Его команда занимается детьми, попавшими в сложные жизненные обстоятельства. С началом полномасштабной войны подопечных в фонде заметно прибавилось.

Сейчас Азад воспринимает Оскар как еще одну платформу, с которой могут прозвучать важные детские истории.

"Дом из заноз": смотрите трейлер фильма

Оскар – как большие выборы

Чтобы фильм получил квалификацию для номинирования на Оскар, нужно его либо показать в американских кинотеатрах, либо победить на другом престижном кинофестивале. "Дом из заноз" прошел вторым путем, став лучшим фильмом по версии греческого кинофестиваля.

Мы там выиграли и получили такую квалификацию, чтобы нас рассматривали на Оскар. Затем попали в длинный список – 115 документальных фильмов. Далее – в краткий список. А потом из 12 фильмов выбирают 5. Я сидел на работе с коллегами, смотрел онлайн-трансляцию, где объявляли номинантов. Когда объявили третьего, я покачал головой, мол, все. И здесь называют наш фильм. Вы можете вообразить мои эмоции?

– рассказывает Азад.

В ночь с 12 на 13 марта объявят победителя. До этого времени команды фильмов ездят в промотуры со своими лентами, устраивают показы, посещают разные торжественные обеды и встречи.

"Оскар – это как большие выборы. Девять тысяч членов жюри голосуют за то, какой фильм назовут лучшим. Поэтому должны об этом фильме говорить всюду. Если победим, это будет победа Украины в первую очередь. А уже потом режиссера, продюсера и т.д.", – говорит он.

Вместе с командой на Оскар едут и героини фильма – воспитательницы Ольга Тронова и Маргарита Бурлуцкая. Сафаров говорит – без них не получилось ни наладить контакт с детьми, ни снять материал. Но самое главное не то, что женщины сделали для фильма, а то, что делают в приюте каждый день.

Кадр из фильма "Дом из заноз" / Фото предоставлено 24 Каналу

"Когда мы узнали, что едем, я сказал Симону, что должны вместе выйти в зум и объявить новость нашим героиням, чтобы я это снял на видео. Мы созваниваемся, и я печальным голосом говорю: "Ну смотрите, у нас плохие новости" и Симон такой: "Мы едем на Оскар!". Все очень обрадовались. Когда мы начали снимать этот фильм, мы им честно говорили, что если фильм станет успешным, мы их обязательно пригласим на фестиваль. Но они всегда отвечали "та забудьте, нам достаточно просто с вами поговорить". Эти воспитательницы 20 – 25 лет вкладывались в то, чтобы просто отдавать. Они знают сотни историй детей, выгорели, но их никогда не хвалили, не говорили, насколько важна их работа".

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Костюм на Оскар и маленькие дома из заноз.

Первое и главное требование к номинантам на церемонии – соблюдение дресс-кода, говорит Азад: "Я с 2014 года работаю на войне и, кажется, снимать в окопах и бегать по траншее было намного легче, чем сейчас выбрать костюм на Оскар. Сначала я планировал одеть на церемонию свитшот или худи с надписью "Украина". Мне бы не хотелось одевать костюм и выглядеть слишком гламурно, когда в моей стране война. Но мне сказали: "Извини, так тебя туда никто не пустит". Поэтому мы подумали: если не можем выглядеть максимально просто, то оденемся в бренды украинских дизайнеров. Вся наша сущность должна говорить об Украине".

Смокинг Азада будет от дизайнера Андрея Моськина. Федор Возианов создал платья для Елены Розвадовской и героинь фильма. На торжественный обед накануне церемонии вручения команда придет в вышиванках.

Азад Сафаров готовится к Оскару-2023 / Фото предоставлено 24 Каналу

Бренд Kachorovska предоставил обувь для героинь и Елены Розвадовской. GUZEMA предоставили ювелирные изделия для них.

Еще одна из дизайнеров сделала пен в виде сине-желтого дома, сделанного из заноз. "Мы хотим надеть этот пен на всю команду, которая будет презентовать фильм там", – добавляет Сафаров.

Еще до главного события – церемонии вручения – в Штатах проходит целый ряд событий. Это и встреча всех номинантов, а затем еще одна встреча номинантов по категориям.

Также есть разные встречи. У украинской команды есть задача: как можно больше рассказать всем возможным "ушам" о ситуации в Украине и проблемах детей. К примеру, сейчас едут в Сан-Франциско на встречу с дипломатами разных стран.

Команда фильма "Дом из заноз" готовится к Оскару-2023 / Фото предоставлено 24 Канала

Где будут жить номинанты

Вся команда фильма, которая приедет на церемонию – около 30 человек, включая режиссера, продюсера, звукорежиссеров, редакторов и т.д. и их пар. Все они будут жить вместе в одном отеле. Какой-либо отдельной гостиницы для всех номинантов нет. Каждая команда заботится о своем жилье самостоятельно.

"Цены в настоящее время на гостинице заоблачные. К счастью, дорогу и проживание украинской команде оплачивает посольство США в Украине и благотворительный фонд Razom for Ukraine", – говорит Азад.

Прически, макияж, подготовка костюмов

Азад смеется, что никаких команд, которые бы обслуживали номинантов, гладили одежду, как в фильмах, нет: "Все сами готовим. Только женщинам наняли парикмахера, а мужчины – расческу в руки и сам причесывайся".

Азад Сафаров готовится к Оскару-2023 / Фото предоставлено 24 Канала

Доступ к тому самому кинотеатру

11 марта всем номинантам направят электронные билеты на телефоны, и только с ними можно зайти внутрь кинотеатра Kodak.

"К счастью, продюсер этого фильма Моника Хедструм уже знает обо всех организационных деталях. Ее анимационный фильм был трижды номинирован на Оскар. Она прошла этот путь и рассказывает нам о дресс-коде, о том, что в день церемонии весь район кинотеатра Kodak окружен и туда фактически невозможно проехать. Разве что если забронировать места или вызвать таксистов, которые берут в 10 раз больше", — рассказывает Азад.

Организаторам заранее нужно дать номер машины, которая вас привезет, иначе не попадете в этот район.

Красная дорожка и вручение премии

В день вручения награды у команды будет напряженный график. Церемонии предшествует торжественный оскаровский ланч и различные встречи.

"Я всегда думал, что приходишь на вечер и просто садишься. Но нет. Там целая процедура. 12 марта по дорожке идут исключительно в определенное время. Например, сначала заходят представители анимационного фильма, далее представители документального фильма и так далее".

Продюсер говорит, что в контексте войны любую награду воспринимает как возможность напомнить о том, что происходит в Украине. Лисичанский приют успели эвакуировать 24 февраля 2022 года. Если бы с этим опоздали, скорее всего, детей, как и сотни других, похитили бы россияне. Сейчас значительная часть героев фильма находится в безопасности за рубежом. Но все они хотят домой: "Все мои личные амбиции сейчас отошли на второй план. Не думаю о том, выйду ли я на сцену. Важно, чтобы на сцене была Украина. Всей команде не терпится принести эту победу для Украины именно в этот год, в эти трудные времена. Дать еще один повод для гордости. Мы уже договорились с Симоном, что если выиграем, то привезем Оскар в Украину, и он будет оставаться здесь до победы".

Азад Сафаров готовится к Оскару-2023 / Фото предоставлено 24 Канала