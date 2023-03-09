Редакція Кіно 24 відтепер кожного четверга розповідатиме про нові релізи тижня, яких з нетерпінням очікує український глядач. Тож, що вийде в кіно 9 березня 2023 року – дізнавайтеся нижче.

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Фільми, які відсьогодні в кіно – прем’єри 9 березня

"Крик 6"

"Крик 6" — американський фільм жахів, що є продовженням однойменного фільму 2022 року. Відомо, що шоста частина стане першим фільмом франшизи, в якому не з'явиться персонаж Сідні Прескотт. До своїх ролей повернулися Мелісса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудінг, Джасмін Савой Браун, Кортні Кокс та Гейден Панеттьєр.

Після того, як у 5-й частині Прескотт втекла з рідного міста Вудсборо, з яким її пов'язувала низка вбивств, вона отримує дзвінок від Дьюї. Шериф повідомляє про те, що вбивства знову поновились, тож їй варто повернутись у рідне місто. Об'єднавшись із друзями, на них чекає нова боротьба з убивцею.

"Крик 6": дивіться трейлер

"Маскарад"

Над комедійною кримінальною драмою "Маскарад" працював француз Ніколя Бедос. Це його п'ята робота як режисера, але одинадцята як сценариста. Крім цього, Бедос написав музику до фільму. Головні ролі зіграли актори П'єр Ніне, Ізабель Аджані, Франсуа Клюзе.

У центрі сюжету – колишній танцюрист Адрієн, який більше не може займатися улюбленою справою, проте одного разу об’єднується з жінкою Мартою, щоб разом реалізувати сміливий та провокаційний план.

"Маскарад": дивіться трейлер

"М’юті"

"М’юті" – американський бойовик-трилер режисера Джорджа Галло. Головну роль зіграли Коул Хаузер і Морган Фрімен. Сюжет розповідає про детектива Бойда, який після смерті доньки, вирушає на пошуки серійного вбивці. Він звертається до антрополога — професора Маклза, який щось приховує.Чим глибше Бойд занурюється у справу, тим більше розмиваються межі між розсудливістю та божевіллям.

"М’юті": дивіться трейлер

"Кілер"

"Кілер" – американський трилер із Номзамо Мбатою, Домініком Перселлом і Брюсом Віллісом у головних ролях. Його режисером став Джессі Атлас у своєму режисерському дебюті повнометражного фільму за сценарієм Аарона Вулфа, і заснований на короткометражному фільмі Атласа та Вулфа "Нехай вони помруть, як коханці".

Стрічка "Кілер" є останньою у фільмографії Брюса Вілліса. Актор завершив кінокар’єру у зв’язку з невиліковною хворобою.

Сюжет розповідає про агентів та війни між таємними спецслужбами.

"Кілер": дивіться трейлер

"Будинок зі скалок"

"Будинок зі скалок" – дансько-українсько-шведський документальний фільм 2022 року данського кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта. Зйомки документальної стрічки тривали понад два роки на Донбасі. У фільмі розповідається про нових вихованців з окупованих Росією територій, які прибувають у притулок Лисичанська Луганської області. Працівники центру намагаються зцілити серця цих дітей, чиї сім'ї були зруйновані війною та дати їм надію на краще майбутнє.

Фільм "Будинок зі скалок", номінований в категорії "Найкращий документальний фільм", розповідає про українських дітей, які живуть у притулку, розташованому поруч із лінією фронту. Стрічку допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер

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"Велика свобода"

Призер Канн, фільм "Велика свобода", розповідає, як у Німеччині жорстокі закони проти гомосексуалів продовжують існувати навіть після війни. За сюжетом, Ганса звільняють із концтабору, але одразу ж запроторюють до в'язниці.

Головну роль у картині зіграв актор зі стрічки "На Західному фронті без змін" Антон фон Луке. Режисером драматичного фільму виступив Себастьян Майзе.

"Велика свобода": дивіться трейлер