В начале марта вышло немало интересных сериалов, среди которых "Секс/Жизнь" на Netflix. Во второй половине месяца мы увидим 3 сезон "Теда Лассо", а также новое драматическое шоу "Счастливчик Хэнк".

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Сериалы второй половины марта

"Тед Лассо" / Ted Lasso

Сезон: 3

Где смотреть: Apple TV+

Когда: 15 марта

По сюжету тренера по американскому футболу наняли для тренировки британской футбольной команды; то, чего ему не хватает в знаниях, он компенсирует оптимизмом, решительностью и печеньем.

Премьера Теда Лассо состоялась как раз в то время, когда люди по всему миру находились на карантине, а радостный эскапизм был в большом спросе. Этот сериал сравнивают с такими сериалами, как "Высшая лига" и "Огни ночной пятницы", что на первый взгляд имеет смысл. Но этот блеск быстро рассеивается, открывая шоу, наполненное теплом, надеждой и юмором. Мотивационные темы, такие как командная работа и дружба действительно пронизывают сериал. Продолжение шоу будет состоять из двенадцати эпизодов.

"Тед Лассо" 3 сезон: смотрите трейлер

"Тень и кость" / Shadow and Bone

Сезон: 2

Где смотреть; Netflix

Когда: 16 марта

Сериал "Тень и Кость" является адаптацией популярной серии фэнтези-романов Леи Бардуго. "Тень и Кость" рассказывает о девушке по имени Алина, которая живет в мире, разделенном Великой Стеной на две части: обычный мир и темный мир, населяющий опасные чудовища. Алина узнает, что она обладает редкой способностью контролировать силу, которая может объединить обе части света. Она становится целью враждебных сил, которые пытаются поймать ее, поэтому Алина должна научиться использовать свою силу и спасти мир от хаоса.

Второй сезон будет подражать истории из нескольких романов, таких как "Осада и буря", "Руина и восстание" (вторая и третья книги в трилогии "Тень и кость") и первая книга по побочной дилогии "Шестерка воронов". Мы увидим как возвращение актеров, таких и новых персонажей в шоу.

"Тень и Кость": смотрите трейлер

"Экстраполяция" / Extrapolations

Сезон: 1

Где смотреть: Apple TV+

Когда: 17 марта

Это американский драматический сериал-антология, созданный Скоттом С. Бернсом. В нем показано влияние изменения климата на планету с разных точек зрения через взаимосвязанные истории.

"Экстраполяция": смотрите трейлер

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"Счастливчик Хэнк" / Lucky Hank

Сезон: 1

Где смотреть: AMC+

Когда: 19 марта

Это американский драматический телесериал с Бобом Оденкерко в главной роли. Сюжет основан на романе Ричарда Руссо "Непосредственный человек".

В центре сюжета – заведующий кафедрой английского языка в пенсильванском колледже, переживающий кризис. Коллеги мечтают о его увольнении, а кафедра никак не может получить финансирование.

"Счастливчик Хэнк": смотрите трейлер

"Большие надежды" / Great Expectations

Сезон: 1

Где смотреть: Hulu

Когда: 26 марта

"Большие надежды" – это роман-бестселлер английского писателя Чарльза Диккенса, впервые опубликованного в журнале All the Year Round с 1860 до 1861 года. В романе рассказывается история жизни юноши по имени Пип, мечтающий о том, чтобы стать джентльменом и осуществить свои "большие надежды". В своей жизни Пип встречает разных людей, включая могущественного мецената, и учится понимать истинную ценность денег и социального статуса. Новый сериал Hulu является его экранизацией. Главную роль исполнила Оливия Колман.

"Большие надежды": смотрите трейлер