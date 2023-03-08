Эти фильмы гарантированно сделают ваш вечер веселым и приятным. Они позволят вам отдохнуть и насладиться хорошим временем вечером со своими близкими.

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Идеальные комедии для вечера 8 марта

"Мой пес идиот"

Над комедийным фильмом "Мой пес Идиот" работали Франция и Бельгия. В центре сюжета – писатель Анри, в жизни которого наступил кризис, и все планы пошли кувырком. Мужчине не удается написать книгу, ведь не хватает вдохновения. Однажды в жизни героя появляется верная собака и именно она может кардинально изменить будни писателя.

"Мой пес идиот" 2020: смотрите трейлер

"Зависнуть у Палм-Спрингс"

Лента рассказывает о Найлзе, который приехал на свадьбу из-за своей надоедливой девушки. Там он попадает в петлю времени и с тех пор переживает день свадьбы бесконечное количество раз. И когда фантазия Найлза еще не иссякла, к нему присоединяется сестра невесты Сара. Теперь у этой парочки – вечное лето в Палм-Спрингс и возможность делать все, что угодно.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" 2020: смотрите трейлер

"Гнездышко"

Это комедийный фильм о двух сестрах, возвращающихся в родной город на вечеринку класса. У фильма есть прекрасные диалоги и веселые сцены, которые обеспечат вам приятный вечер с семьей и друзьями.

"Гнездышко" 2015: смотрите трейлер

"Красное сообщение"

В центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже не раз похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако, на его пути появляется другой персонаж Слон и здесь начинаются настоящие забавные приключения. Какой план придумают главные герои? Рекомендуем посмотреть ленту.

"Красное сообщение" 2021: смотрите трейлер

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"Аферистка"

Фильм "Аферистка" уже приковал большое внимание киноманов, ведь опасную и гениальную в своей криминальной схеме женщину сыграла Розамунд Пайк. Она сыграла талантливую юристку Марлу Грейсон, специализирующуюся на предоставлении очень ограниченных услуг государству. Она становится опекуном состоятельных пенсионеров и пока они живут в домах престарелых, продает всю недвижимость своих жертв.

"Аферистка" 2021: смотрите трейлер фильма