Эти фильмы гарантированно сделают ваш вечер веселым и приятным. Они позволят вам отдохнуть и насладиться хорошим временем вечером со своими близкими.
Смотрите также Без стереотипов: 8 лучших фильмов и аудио о сильных женщинах
Идеальные комедии для вечера 8 марта
"Мой пес идиот"
Над комедийным фильмом "Мой пес Идиот" работали Франция и Бельгия. В центре сюжета – писатель Анри, в жизни которого наступил кризис, и все планы пошли кувырком. Мужчине не удается написать книгу, ведь не хватает вдохновения. Однажды в жизни героя появляется верная собака и именно она может кардинально изменить будни писателя.
"Мой пес идиот" 2020: смотрите трейлер
"Зависнуть у Палм-Спрингс"
Лента рассказывает о Найлзе, который приехал на свадьбу из-за своей надоедливой девушки. Там он попадает в петлю времени и с тех пор переживает день свадьбы бесконечное количество раз. И когда фантазия Найлза еще не иссякла, к нему присоединяется сестра невесты Сара. Теперь у этой парочки – вечное лето в Палм-Спрингс и возможность делать все, что угодно.
"Зависнуть в Палм-Спрингс" 2020: смотрите трейлер
"Гнездышко"
Это комедийный фильм о двух сестрах, возвращающихся в родной город на вечеринку класса. У фильма есть прекрасные диалоги и веселые сцены, которые обеспечат вам приятный вечер с семьей и друзьями.
"Гнездышко" 2015: смотрите трейлер
"Красное сообщение"
В центре сюжета – артефакт "яйцо Клеопатры". Агент ФБР Джон Хартли пытается поймать преступника Нолана. Он уже не раз похищал произведения искусства, и "яйцо Клеопатры" – следующая задача. Однако, на его пути появляется другой персонаж Слон и здесь начинаются настоящие забавные приключения. Какой план придумают главные герои? Рекомендуем посмотреть ленту.
"Красное сообщение" 2021: смотрите трейлер
Смотрите также 5 фильмов для атмосферного вечера, которые помогут расслабиться
"Аферистка"
Фильм "Аферистка" уже приковал большое внимание киноманов, ведь опасную и гениальную в своей криминальной схеме женщину сыграла Розамунд Пайк. Она сыграла талантливую юристку Марлу Грейсон, специализирующуюся на предоставлении очень ограниченных услуг государству. Она становится опекуном состоятельных пенсионеров и пока они живут в домах престарелых, продает всю недвижимость своих жертв.
"Аферистка" 2021: смотрите трейлер фильма