В номинации "Лучший фильм года" было представлено 10 лент. За главную награду Оскара-2023 соревновались: "На Западном фронте без изменений", "Аватар: Путь воды", "Банши Инишинина", "Элвис", "Все всегда и одновременно", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган" : Меверик", "Треугольник печали", "Женщины разговаривают".

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"Все везде и сразу": что известно о победителе Оскара-2023

Главную роль в фильме исполнила Мишель Ео – звезда лент "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Стражи Галактики 2", "Безумно богатые азиаты", "Леди", "Мемуары гейши", "Крадущийся тигр, дракон, что притаился", "Завтра не умрет никогда". Также одну из ролей в картине исполнила Джейми Ли Кертис (франшиза "Хэллоуин", "Ножи наголо", "Чумовая пятница", "Правдивая ложь").

Создатели фильма сообщили, что мы можем быть кем-либо и когда-либо, ведь в мультивселенной существуют тысячи ваших вариантов. Так же и главная героиня Эвелин, которая может меняться и быть одновременно известной актрисой, талантливым шеф-поваром, оперной девой или мастером боевых искусств. Она может получить доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям разных версий себя. Говорят, что так можно спасти мир. И если совсем повезет, то разобраться с самым страшным злом – собственными налогами.

Сценаристы и режиссеры "Все везде и сразу" Дэниел Шайнерт и Дэниел Кван, работающие под псевдонимом "Дениелы", прославились в 2016 году благодаря культовой картине "Человек – швейцарский нож" с Дэниелом Рэдклиффом и Полом Дано.

"Все везде и сразу": смотрите трейлер

В украинский прокат "Все всегда и одновременно" выйдет 16 марта 2023 года.