На красной дорожке Оскара звезды начали появляться в 1:00 по Киеву, а сама церемония награждения состоялась в 2:00. В ходе мероприятия выбрали победителей в 24 номинациях.

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Съемки кинособытия происходили в знаменитом Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Украинцы имели возможность посмотреть трансляцию Оскара на телеканале Суспильне.

Победители Оскара-2023

Лучший фильм – " Всё везде и сразу "

Лучший актер – Брендан Фрейзер ("Кит")

Лучшая актриса – Мишель Ео (" Всё везде и сразу ")



Мишель Ео / Variety

Лучшая мужская роль второго плана – Джонатан Ке Кван (" Всё везде и сразу ")

Лучшая актриса второго плана – Джейми Ли Кертис (" Всё везде и сразу ")

Лучший режиссер – Дэни Кван и Дэниел Шайнерт (" Всё везде и сразу ")

Лучший международный художественный фильм – Германия, "На Западном фронте без перемен"

Лучший игровой короткометражный фильм – "Ирландское прощание"

Лучший документальный фильм – "Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм – "Заклинатели слонов"

Лучший анимационный полнометражный фильм – "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Мальчик, крот, лиса и лошадь"

Лучшая работа художника-постановщика – "На Западном фронте без перемен"

Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Путь воды"

Лучший оригинальный сценарий – " Всё везде и сразу "

Лучший адаптированный сценарий – "Женщины говорят"

Лучший звук – "Топ Ган: Меверик"

Лучшая музыка (оригинальная партитура) – "На Западном фронте без перемен"

Лучшая музыка (оригинальная песня) – Naatu Naatu / "RRR"

Лучший монтаж фильма – " Всё везде и сразу "

Лучшая операторская работа – "На Западном фронте без перемен"

Лучший грим – "Кит"