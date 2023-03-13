На червоній доріжці Оскара зірки почали з'являтися о 1:00 за київським часом, а сама церемонія нагородження відбулася о 3:00 годині. Під час заходу обрали переможців у 24 номінаціях.

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Зйомки кіноподії відбувались в знаменитому Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Українці мали змогу переглянути трансляцію Оскара на телеканалі Суспільне.

Переможці Оскара-2023

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"

Найкраща чоловіча роль другого плану – Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")

Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Найкращий документальний фільм – "Навальний"

Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Ірландське прощання"

Найкраща операторська робота – "На Західному фронті без змін"

Найкращий грим – "Кит"

Найкращий дизайн костюма – "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Найкращий міжнародний художній фільм – Німеччина, "На Західному фронті без змін"