На червоній доріжці Оскара зірки почали з'являтися о 1:00 за київським часом, а сама церемонія нагородження відбулася о 3:00 годині. Під час заходу обрали переможців у 24 номінаціях.
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Зйомки кіноподії відбувались в знаменитому Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Українці мали змогу переглянути трансляцію Оскара на телеканалі Суспільне.
Переможці Оскара-2023
Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
Найкраща чоловіча роль другого плану – Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас")
Найкраща акторка другого плану – Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
Найкращий документальний фільм – "Навальний"
Найкращий ігровий короткометражний фільм – "Ірландське прощання"
Найкраща операторська робота – "На Західному фронті без змін"
Найкращий грим – "Кит"
Найкращий дизайн костюма – "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
Найкращий міжнародний художній фільм – Німеччина, "На Західному фронті без змін"