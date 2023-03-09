Церемонія нагородження Оскара проводиться у кінематографі США з 1929 року, що не може не свідчити про її статусність, престижність та авторитетність. Той, хто отримає славнозвісну статуетку – приречений на злети у кар'єрі, попит і миттєве зростання популярності.
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Дата вручення премії Оскар-2023
Церемонія вручення Оскара пройде в театрі "Долбі" у ніч з 12 на 13 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Урочистий захід розпочнеться о 3 годині ночі за київським часом. В Україні Оскар-2023 транслюватиме телеканал Суспільне.
Хто стане ведучим шоу
Ведучим премії стане американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел. Це буде третя поява Джиммі Кіммела в ролі ведучого на Оскарі. Вперше це відбулося у 2017 році. До того комік проводив церемонії вручення премії Еммі.
Джиммі Кіммел буде ведучим Оскара-2023 / ABC
Повідомлялося, що роль ведучого пропонували й Крісу Року, проте актор відмовився. Свою відмову Рок аргументував гіркими спогадами про витівку Вілла Сміта на Оскарі-2022. Тоді актор невдало пожартував про дружину Сміта – Джаду Пінкетт-Сміт.
Що відомо про номінантів Оскара-2023
Номінантів на премію оголосили 24 січня. У категорії "Найкращий фільм" беруть участь 10 фільмів:
- "На Західному фронті без змін" / All Quiet on the Western Front;
- "Аватар: Шлях води" / Avatar: The Way of Water;
- "Банші Інішерина" / The Banshees of Inisherin;
- "Елвіс" / Elvis;
- "Все завжди і водночас" / Everything Everywhere All at Once;
- "Фабельмани" / The Fabelmans;
- "Тар" / Tár;
- "Топ Ґан: Меверік" / Top Gun: Maverick;
- "Трикутник смутку" / Triangle of Sadness;
- "Жінки розмовляють" / Women Talking.
Щобільше, у номінації "Найкращий документальний фільм" вперше позмагається українська стрічка. Йдеться про "Будинок зі скалок", який розповідає про українських дітей, які живуть у притулку, розташованому поруч із лінією фронту. Стрічку допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Як творча команда фільму готується до престижної церемонії – читайте у нашому ексклюзивному матеріалі.
"Будинок зі скалок": дивіться трейлер
Цікаво, як доля складеться із блокбастером "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі. Адже з’ясувалося, що фільм частково фінансований підсанкційним російським олігархом Дмитром Риболовлєвим. Світовий Конґрес Українців звернувся до Академії з офіційною заявою своєї позиції та закликав зняти "Топ Ґан: Меверік" з премії Оскар. Наразі офіційної відповіді Україні ще не було.
У номінації "Найкращий актор" позмагаються такі зірки:
- Остін Батлер ("Елвіс");
- Колін Фаррелл ("Банші Інішерина");
- Брендан Фрейзер ("Кит");
- Пол Мескаль ("Aftersun");
- Білл Наї ("Жити").
У категорії "Найкраща актриса" беруть участь такі знаменитості:
- Кейт Бланшетт ("Тар");
- Анна де Армас ("Білявка");
- Андреа Райзборо ("До Леслі");
- Мішель Вільямс ("Фабельмани");
- Мішель Єо ("Все завжди і водночас").
Зірки на сцені Оскара-2023
Під час урочистої церемонії Оскара, на сцену вийдуть найпопулярніші зірки Голлівуду:
- Ріанна з піснею Lift me up, що стала саундтреком до фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди"
- Леді Гага з трек Hold my hand, що став саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік".
Ріанна виступить на сцені Оскара-2023 / Фото з інстаграму співачки