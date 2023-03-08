Серед цьогорічних номінантів на Оскар-2023 – продовження блокбастера Тома Круза, яке отримало шість номінацій, зокрема за найкращий фільм. Світовий Конґрес Українців закликав Академію кінематографічних мистецтв і наук бути "пильною" щодо "будь-яких спроб вплинути на Голлівуд та американське суспільство".

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"Топ Ґан: Меверік" профінансував росіянин – українці вимагають зняти фільм з Оскара-2023

У нещодавньому звіті за січень, в Los Angeles Times докладно описано фінансові зв'язки фільму "Топ Ґан: Меверік" з Дмитром Риболовлєвим, російським олігархом, який потрапив під санкції України. За даними UWC, участь Риболовлєва у створенні фільму публічно не розголошувалося.

Є вагомі підстави вважати, що його участь могла призвести до цензури з боку Кремля,

– заявила організація, зазначивши, що, на відміну від першого фільму "Найкращий стрілець" (1986 року – 24 канал), у ньому немає прямих або непрямих посилань на Росію.

"Навряд чи це збіг", – продовжила вона.

"Топ Ґан: Меверік": дивіться трейлер фільму

У листі, адресованому президенту Академії Джанету Янгу та членам ради керівників, UWC закликав до "відповідних дій" проти фільмів за участю Росії, а також подякував за солідарність з Україною.

"Українці та друзі України в усьому світі вдячні Академії за багаторічну підтримку України", — йдеться у заяві. – Ми зворушили момент мовчання на знак солідарності з Україною на торішній церемонії вручення премії Оскар та різними подяками, вимовленими членами академії".

Далі у листі докладно описувалися "серйозні побоювання" UWC щодо російського впливу в Голлівуді. "Голлівуд має проявляти пильність та прозорість щодо використання російських грошей для посилення прокремлівської цензури".

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UWC закликав Академію "категорично відкидати фільми з будь-яким прямим чи непрямим вкладенням російських олігархів, чи інших, хто підтримує геноцидну війну Росії проти України". У листі також говорилося, що право на участь фільму на Оскарі має бути переглянуто, і Академія має зробити "рішучу заяву", якщо засуджує війну.

Разом ми можемо змінити ситуацію, щоб зупинити воєнні злочини Росії проти українського народу,

— йдеться у листі, підписаному президентом UWC Полом Гродом.

Довідково із заяви Конгресу. Риболовлєв є одним із найбагатших російських олігархів і відомим близьким другом і бізнес-партнером Юрія Трутнєва, віцепрем'єр-міністра Росії та повноважного представника Президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі. Впродовж десятиліття Риболовлєв був найбільшим бізнес-партнером Лукашенка, зокрема, в експорті продуктів калійної промисловості, підживлюючи його авторитарний режим грошовими потоками. Риболовлєв потрапив під кримінальне розслідування у Монако, Франції та Швейцарії за ймовірну корупцію, як тільки почав скуповувати активи за межами Росії.

Згодом Академія мала б надати коментарі. 95-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться у ніч з 12 на 13 березня у Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.