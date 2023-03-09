Церемония награждения Оскара проводится в кинематографе США с 1929 года, что не может не свидетельствовать о ее статусности, престижности и авторитетности. Тот, кто получит известную статуэтку – обречен на взлеты в карьере, спрос и мгновенный рост популярности.

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Оскар-2023: все, что стоит знать о премии этого года

Дата вручения премии Оскар-2023

Церемония вручения Оскара пройдет в театре "Долби" в ночь с 12 на 13 марта 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Торжественное мероприятие начнется в 3 часа ночи по киевскому времени. В Украине Оскар-2023 будет транслировать телеканал Суспильне.

Кто станет ведущим шоу

Ведущим премии станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Это будет третье появление Джимми Киммела в роли ведущего на Оскаре. Впервые это произошло в 2017 году. До этого комик проводил церемонии вручения премии Эмми.

Джимми Киммел будет ведущим Оскара-2023 / ABC

Сообщалось, что роль ведущего предлагали и Крису Року, однако актер отказался. Свой отказ Рок аргументировал горькими воспоминаниями о выходку Вилла Смита на Оскаре-2022. Тогда актер неудачно пошутил о жене Смита – Джаде Пинкетт-Смит.

Что известно о номинантах Оскара-2023

Номинантов на премию объявили 24 января. В категории "Лучший фильм" принимают участие 10 фильмов :

"На Западном фронте без перемен" / All Quiet on the Western Front;

"Аватар: Путь воды"/Avatar: The Way of Water;

"Банши Инишерина" / The Banshees of Inisherin;

"Элвис"/Elvis;

"Всё везде и сразу" / Everything Everywhere All at Once;

"Фабельманы"/The Fabelmans;

"Тар"/Tár;

"Топ Ган: Мэверик" / Top Gun: Maverick;

"Треугольник печали" / Triangle of Sadness;

"Женщины разговаривают" / Women Talking.

Более того, в номинации "Лучший документальный фильм" впервые сразится украинская лента. Речь идет о "Дом из заноз", рассказывающий об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта. Лента помогала создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. Как творческая команда фильма готовится к престижной церемонии – читайте в нашем эксклюзивном материале.

"Дом из заноз": смотрите трейлер

Интересно, как судьба состоит из блокбастера "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли. Ведь выяснилось, что фильм частично финансируемый подсанкционным российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Всемирный Конгресс Украинцев обратился в Академию с официальным заявлением своей позиции и призвал снять "Топ Ган: Меверик" с премии Оскар. Пока официального ответа Украине еще не было.

В номинации "Лучший актер" соревнуются следующие звезды:

Остин Батлер ("Элвис");

Колин Фаррелл ("Банши Инишинина");

Брендан Фрейзер ("Кит");

Пол Мескаль ("Aftersun");

Билл Наи ("Жить").

В категории "Лучшая актриса" принимают участие следующие знаменитости:

Кейт Бланшетт ("Тар");

Анна де Армас ("Блондинка");

Андреа Райзборо ("К Лесли");

Мишель Уильямс ("Фабельманы");

Мишель Ео ("Все всегда и в то же время").

Звезды на сцене Оскара-2023

Во время торжественной церемонии Оскара на сцену выйдут самые популярные звезды Голливуда:

Рианна с песней Lift me up, ставшей саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда"

с песней Lift me up, ставшей саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда" Леди Гага с треком Hold my hand, ставший саундтреком к ленте "Топ Ган: Мэверик".



Рианна выступит на сцене Оскара-2023 / Фото из инстаграма певицы