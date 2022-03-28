Актор Кріс Рок вийшов на сцену Оскара, щоб вручити статуетку за найкращий документальний фільм. Під час виступу він невдало пожартував про дружину колеги Вілла Сміта – Джаду.

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Вілл Сміт вдарив Кріса Рока на Оскарі

Рок пожартував, що Джада Пінкетт-Сміт знялася у фільмі "Солдат Джейн" через її лису бриту голову. Вілла обурило таке висловлювання на адресу дружини, тому він вийшов на сцену й вдарив Кріса.

Спершу це здавалося жартом, але, повернувшись на місце, Вілл закричав: "Тримай ім'я моєї дружини якомога далі від свого грьобаного рота!".

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Зазначимо, у 2018 році дружина голлівудського актора зізналася, що тривалий час бореться з алопецією – рідкісним захворюванням, при якому стрімко випадає волосся. Минулого року, за декілька днів до 50-річчя, акторка наважилася поголитися налисо.