94-а церемонія вручення премії Оскар відбулася 28 березня о 3 годині за київським часом. Зйомки кіноподії відбувались в знаменитому Dolby Theatre, що у Лос-Анджелесі. Американці мали змогу переглянути трансляцію онлайн на каналі ABC.

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Оскар-2022: переможці кінопремії

"Найкращий актор" – Вілл Сміт, "Король Річард"

"Найкращий режисер" – Джейн Кемпіон, "У руках пса"

"Найкраща оригінальна пісня" – No time to die "007: Не час помирати"

"Найкращий документальний фільм" – "Літо душі"

"Літо душі" 2021: дивіться трейлер

"Найкращий адаптований сценарій" – Сіан Гідер, "CODA: У ритмі серця"

"Найкращий оригінальний сценарій" – Кеннет Брана, "Белфаст"

"Найкращий костюм" – "Круелла"

"Найкращий міжнародний художній фільм" – "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

"Найкращий актор другого плану" – Трой Коцур, "CODA: У ритмі серця"


Трой Коцур із Юн Йо Чжон / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022

"Найкраща актриса другого плану" – Аріана Дебозе, "Вестсайдська історія"


Аріана Дебозе / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022

"Найкращий анімаційний фільм" – "Енканто"


Команда "Енканто" / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022

"Найкращий звук" – "Дюна"


Команда "Дюни" / Скриншот урочистої церемонії Оскара-2022

"Найкращий оригінальний саундтрек" – "Дюна", Ганс Циммер

"Найкращий монтаж фільму" – "Дюна", Джо Волкер

"Найкращий грим та зачіска" – "Очі Таммі Фей"

"Найкраща робота художника-постановника" – "Дюна"

"Премія Оскар за найкращу операторську роботу" – Ґреґ Фрейзер, "Дюна"

"Найкращі візуальні ефекти" – "Дюна"

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Урочиста церемонія Оскара-2022 в театрі "Долбі" / Фото з твітера AFP News Agency