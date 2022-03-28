94-я церемония вручения премии Оскар состоялась 28 марта в 3 часа по киевскому времени. Съемки кинособытия происходили в знаменитом Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Американцы смогли просмотреть трансляцию онлайн на канале ABC.

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Оскар-2022: победители кинопремии

"Лучший фильм" – "CODA: В ритме сердца"

"Лучшая актриса" – Джессика Честейн, "Глаза Тэмми Фэй"

"Лучший актер" – Уилл Смит, "Король Ричард"

"Лучший режиссер" – Джейн Кэмпион, "Власть пса"

"Лучшая оригинальная песня" – No time to die "007: Не время умирать"

"Лучший документальный фильм" – "Лето души"

"Лето души" 2021: смотрите трейлер

"Лучший адаптированный сценарий" – Сиан Гидер, "CODA: В ритме сердца"

"Лучший оригинальный сценарий" – Кеннет Брана, "Белфаст"

"Лучший костюм" – "Круэлла"

"Лучший международный художественный фильм" – "Сядь за руль моей машины" (Япония)

"Лучший актер второго плана" – Трой Коцур, "CODA: В ритме сердца"


Трой Коцур из Юн Ё Чжон / Скриншот торжественной церемонии Оскара-2022

"Лучшая актриса второго плана" – Ариана Дебозе, "Вестсайдская история"


Ариана Дебозе / Скриншот торжественной церемонии Оскара-2022

"Лучший анимационный фильм" – "Энканто"


Команда "Энканто" / Скриншот торжественной церемонии Оскара-2022

"Лучший звук" – "Дюна"


Команда "Дюны" / Скриншот торжественной церемонии Оскара-2022

"Лучший короткометражный документальный фильм" – "Королева баскетбола"

"Лучший анимационный короткометражный фильм" – "Стеклоочиститель"

"Лучший игровой короткометражный фильм" – "Долгое прощание"

"Лучший оригинальный саундтрек" – "Дюна", Ганс Циммер

"Лучший монтаж фильма" – "Дюна", Джо Уолкер

"Лучший грим и прическа" – "Глаза Тамми Фей"

"Лучшая работа художника-постановщика" – "Дюна"

"Премия Оскар за лучшую операторскую работу" – Грег Фрейзер, "Дюна"

"Лучшие визуальные эффекты" – "Дюна"

Оскар-2022: переможці
Торжественная церемония Оскара-2022 в театре "Долби" / Фото с твитера AFP News Agency