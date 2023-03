WBD поделились информацией о просмотрах и выяснилось, что каждую серию "Последних из нас" в среднем посмотрело 30,4 миллиона зрителей. В то время как "Дом Дракона" имел по 29 миллионов зрителей на эпизод.

The Last of Us 2 сезон: все, что известно на сегодня

Актерский состав

Во второй игре Элли на пять лет старше, однако Белла Рамзи продолжит играть ее роль и подавно – сейчас актрисе как раз 19 лет. Во время пресс-конференции режиссер, продюсер и сценарист сериала Крейг Мэйзин пошутил о том, что Белла сейчас находится в "экспериментальном процессе" подготовки к роли взрослой Элли, который заключается в "выкуривании шести пачек сигарет в день на диете из неразбавленного виски и испорченной говядины".

Неизвестно, вернется ли в свою роль Педро Паскаль. Ведь The Last of Us Part II в большинстве своем фокусируется на Элли, ее партнерке Дине и новом персонаже по имени Эбби Андерсон. Вероятно, он все-таки появится в первом эпизоде или воспоминаниях.

Я знаю, что произойдет во второй игре, и я нервничаю из-за возможного отсутствия Педро какое-то время. Это будет очень грустно,

– говорит Рамзи.

Сейчас ведутся переговоры о роли Эбби. Многие зрители предполагают, что ее может сыграть Шеннон Берри, потому что якобы Мэйзин и Дракманн недавно подписались на нее в инстаграме.

Кадр из сериала The Last of Us / HBO

Сюжет

Второй сезон будет развиваться в соответствии со следующей одноименной игрой. Мы в этом уверены, что финал сезона завершился финалом первой игры. Кроме того, Мейзин дополнил, что Part II может получить более одного сезона.

"Мы очень осторожно говорим о второй части, но действие The Last of Us Part II происходит через несколько лет после истории оригинальной игры. Объем оставшейся истории потребует больше времени для рассказа", — поделился Мейзин.

Крэйг и HBO отметили, что сезонов может быть столько, сколько этого требует история. "Некоторые из вещей, которые меня больше всего волнуют – это изменения (…) и то, как история снова оживает в этой обновленной версии. И я думаю, что это увлекательно, потому что оно опирается на чувства, которые у вас были от игры, очень сильно и по-новому", – также подчеркнул Дракманн.

Когда выйдет второй сезон

Педро Паскаль рассказал Collider, что съемки нового сезона The Last of Us Part, вероятно, начнут снимать в 2023 году. Отталкиваясь от этого, релиз на стриминге может состояться в 2024 – 2025 годах.

The Last of Us: смотрите трейлер первого сезона