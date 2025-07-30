Эта девушка 10 лет жила в оккупации, распространяла фейки об Украине и случайно попала в Ужгород, пишет Кино 24.

К теме 3 популярные сериалы с Андреем Исаенко, который сыграл в скандальном фильме "Раша гудбай"

Где снимали фильм "Раша гудбай"?

В фильме показана вся красота Закарпатья, в частности живописный Ужгород, где происходят главные события. Также некоторые кадры снимали во Львове, Дрогобыче, Карпатах и Тернопольской области.

Сюжет разворачивается вокруг пропагандистки из Горловки, которая сейчас временно оккупирована. Женщина должна была эвакуироваться в Москву, но по ошибке оказалась в Ужгороде. С тех пор ее жизнь начинает меняться.

Однако украинцев возмутило то, что главная героиня вспоминает Мариуполь и "Азовсталь" в юмористическом контексте.

Не надо говорить, что мы из Горловки. О, лучше скажем, что мы из Мариуполя. Что мы жили на Азовстали под бомбами,

– цитата из фильма.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Но несмотря на критику лента стала достаточно популярной не только среди украинской, но и среди иностранной аудитории. Эта комедия сейчас доступна на стриминговой платформе Netflix.

Главные роли в фильме сыграли звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко и Екатерина Варченко. Также в ленте можно увидеть Анну Буткевич, Алексея Нагрудного, Виталия Иванченко, Славу Красовскую, Артема Мяуса, Гришу Горобчука.

Режиссер комедии – Алексей Кирющенко. Ранее он снимал российские сериалы "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками", а также является одним из создателей "Слуги народа".