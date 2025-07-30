Ця дівчина 10 років жила в окупації, поширювала фейки про Україну та випадково потрапила до Ужгорода, пише Кіно 24.

До теми 3 популярні серіали з Андрієм Ісаєнком, який зіграв у скандальному фільмі "Раша гудбай"

Де знімали фільм "Раша гудбай"?

У фільмі показана вся краса Закарпаття, зокрема мальовничий Ужгород, де відбуваються головні події. Також деякі кадри знімали у Львові, Дрогобичі, Карпатах та Тернопільській області.

Сюжет розгортається навколо пропагандистки з Горлівки, яка зараз тимчасово окупована. Жінка мала евакуюватися до Москви, але помилково опинилася в Ужгороді. З того часу її життя починає змінюватися.

Однак українців обурило те, що головна героїня згадує Маріуполь та "Азовсталь" у гумористичному контексті.

Не треба казати, що ми з Горлівки. О, краще скажемо, що ми з Маріуполя. Що ми жили на Азовсталі під бомбами,

– цитата з фільму.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Та попри критику стрічка стала досить популярною не лише серед української, а й серед іноземної аудиторії. Ця комедія зараз доступна на стримінговій платформі Netflix.

Головні ролі у фільмі зіграли зірка "Жіночого лікаря" Андрій Ісаєнко та Катерина Варченко. Також у стрічці можна побачити Анну Буткевич, Олексія Нагрудного, Віталія Іванченка, Славу Красовську, Артема Мяуса, Гришу Горобчука.

Режисер комедії – Олексій Кирющенко. Раніше він знімав російські серіали "Моя прекрасна няня", "Між нами дівчатами", а також є одним з творців "Слуги народу".