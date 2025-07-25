Одну з важливих ролей у цій скандальній стрічці зіграв Андрій Ісаєнко, який все-таки радив глядачам подивитися "Раша гудбай", адже вважає його якісним сатиричним фільмом. Кіно 24 розповість, у яких серіалах можна побачити українського актора.

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"Жіночий лікар. Нове життя"

Це перезавантаження історії, яка полюбилась багатьом глядачам. Події серіалу розгортаються через певний час після початку повномасштабної війни. У центрі – акушер-гінеколог Михайло Гончар, який переїхав з Сіверодонецька до Києва. Він зробив це вимушено, бо лікарню, де він працював, зруйнували росіяни.

Тож Михайло влаштовується у центр акушерства, де допомагають вагітним з ускладненнями з усієї України. Герой, якого зіграв Андрій Ісаєнко, починає нове життя разом зі своєю донькою.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться анонс онлайн

"Код кохання"

Романтичний мінісеріал розповідає про слідчу Вероніку Левченко, яка заради життя свого молодшого брата йде на співпрацю з талановитим кіберзлочинцем Андрієм Мірошником. Пара закохується одне в одного, однак кожен з них розуміє, що вони не можуть бути разом. Андрій Ісаєнко виконав головну роль у цій мелодрамі.

"Код кохання": дивіться анонс онлайн

"Майор Сковорода"

24-серійний комедійний детектив розповідає про Андрія Сковороду – розумного, але впертого слідчого. Через свій складний характер він опиняється у новому відділі разом з поліцейськими-початківцями. Тепер йому слід навчити свою молоду команду та продовжувати розслідувати важливі справи.

Головного героя, гумор і вдача якого нагадує доктора Хауса з однойменного серіалу, втілив Андрій Ісаєнко.

"Майор Сковорода": дивіться анонс онлайн