Фільм "Раша гудбай" розповідає про українку, яка в окупації піддається впливу російської пропаганди. Випадково вона опиняється на заході країни та бачить реальну картину. Кіно 24 розповість, які актори зіграли в цій стрічці.

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Хто з акторів зіграв у фільмі?

Катерина Варченко – Маргарита

Головну роль Рити зіграла Катерина Варченко. Її героїня – українська жінка, яка 10 років прожила в окупації й не просто піддалась пропаганді, але й сама стала її рупором та зіркою місцевого телебачення. Втікаючи з Горлівки, вона думає, що їде до Москви, але насправді потрапляє в Ужгород. З цього часу її життя починає змінюватися.



Актори стрічки / Кадр з фільму

Андрій Ісаєнко – Льосік

Андрій Ісаєнко зіграв лікаря, який закоханий в головну героїню Риту. Його почуття не минають навіть через 10 років після їхнього розставання.

Не знав, що я такий сентиментальний. Мене зачепив фільм. Для мене це показник. Це класне українське патріотичне кіно, яке зачіпає дуже непросту тему,

– поділився актор.



Актори стрічки / Кадр з фільму

Анна Буткевич – Марія

Акторка втілила роль сестри Рити, яка живе в Ужгороді. Саме до неї їде головна героїня, коли їй нікуди йти у місті. Марійка відкриває очі сестрі на реальність та показує їй правдиву Україну.



Актори стрічки / Кадр з фільму

Олексій Нагрудний – Жора

Олексій Нагрудний зіграв чоловіка Рити в Горлівці, який працює там у ФСБ. Він поділився, що для нього історія фільму є дуже болючою.

Я сам з Донбасу – з Рубіжного. Всі мої родичі звідти. Є родичі з Бахмута, а двоюрідний брат якраз із Горлівки. На жаль, він з 2014 року затятий сепаратист. І от з нього я щось брав для характеру свого персонажа Жоріка,

– розповів актор.



Актори стрічки / Кадр з фільму

Також у фільмі зіграли Віталій Іванченко, Слава Красовська, Артем Мяус, Григорій Горобчук та інші. Раніше ми розповідали, які серіали з Андрієм Ісаєнком, який виконав одну з головних ролей, варто подивитися.