На Кіно 24 ми зібрали 5 таких кінопроєктів. Обирайте фільм та приготуйте попкорн, вечір обіцяє бути незабутнім.

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Які фільми кожен має побачити хоч раз у житті?

"Титанік"

Один із найлегендарніших фільмів в історії кіно – це "Титанік" 1997 року. Це художній фільм-катастрофа режисера та сценариста Джеймса Камерона. У стрічці знялися легендарні Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо.

Цей фільм став рекордсменом за кількістю здобутих премій Оскар. Зокрема, його було номіновано в 14 категоріях, з яких він переміг у 11. Серед них – найпрестижніші номінації, такі як "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер".

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету стрічки шалено закохані Джек і Роуз, які випадково зустрічаються під час першого й останнього рейсу легендарного "Титаніка", який вважали непотоплюваним. Вони ще не підозрюють, що розкішний лайнер незабаром зіштовхнеться з айсбергом у крижаних водах Північної Атлантики, а їхнє палке кохання обернеться боротьбою за життя.

До речі, в Україні вийде фільм, який закохає у себе усіх глядачів. Дізнайтесь подробиці – за посиланням.

Також серед найлегендарніших фільмів варто назвати такі стрічки:

"Аватар"

"Термінатор"

"Матриця"

"Шоу Трумена"

Обирайте стрічку для перегляду уже сьогодні.