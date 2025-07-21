Стрічка з Віталієм Ажновим у головній ролі слідкує за творчим шляхом генія, що має перетини з сучасністю, і показує яким був автор "Чорного квадрату". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про фільм.

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Що відомо про новий український фільм "Малевич"?

Стрічка охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху в якій він жив і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. А їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

Головну роль у фільмі зіграв народний актор Віталій Ажнов, відомий ролями глибоких персонажів у виставах "Калігула", "Марія Стюарт" і "Макбет" у театрі імені Івана Франка.

Також важливі ролі втілили Ірма Вітовська-Ванца, Христина Федорак, Марина Кошкіна, Костянтин Темляк, Дарія Творонович і Олександр Рудинський. Одного з персонажів втілив Олексій Горбунов.

Було дуже важливо зберегти історичну правдивість. Ми шукали ту межу, яка дозволить зробити героїв цікавими, непередбачуваними, а з іншого боку відповідатиме їх біографіям, наповнить фільм глибиною. Ми довго працювали над створенням образів, вивчали архіви, консультувалися з істориками, аби кожен персонаж був цілісним, щирим і вписувався в епоху,

– розповідає режисерка Дар'я Онищенко.

"Малевич": дивіться онлайн трейлер фільму

Музику до фільму створив Милош Єліч з Океану Ельзи, а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевич – "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI. Її історія нерозривно пов'язана з Тарасом Шевченком і довгий час виконувалася на згадку про нього. SHUMEI переосмислив та осучаснив звучання музичного твору.

Представлення надбань української культури – важливий елемент фільму. Адже стрічка покликана нагадати світу про українське коріння Казимира Малевича.