Редакция Кино 24 подготовила пять замечательных сериалов, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. Сделайте себе теплое какао, укройтесь пледом и наслаждайтесь!

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"Выиграть назад"

Если вы ищете небольшой сериал с детективным сюжетом, рекомендуем просмотреть "Выиграть назад". В дебютной серии авторы проекта HBO рассказывают об идеальной семье, которую составляют успешный врач-онколог Джонатан, его жена психолог Грейс и их сын Генри, ученик престижной школы. Однако после благотворительного школьного мероприятия одна из матерей была убита, а подозрение падает на эту семейку. Главные роли в "Выиграть назад" исполняют Николь Кидман и Хью Грант.

"Выиграть назад": смотрите трейлер

"Флибег"

"Флибег" – это отличный вариант для тех, кто любит увлекательные истории о девушке, обладающей нестандартной харизмой. Сериал точно не оставит никого безразличным. Главная героиня Фиби Уоллер-Бридж живет неструктурированной жизнью, у нее нет четких приоритетов, а с семьей и личной жизнью у нее не все гладко. Однако знакомство с привлекательным священником помогает ей задуматься над важными темами, такими как любовь, семья, вера и добро.

"Флибег": смотрите трейлер

"И повсюду тлеют пожары"

Сериал "И повсюду тлеют пожары" снят по одноименному роману Селесты Инг, выпущенному в 2017 году. Эллен Ричардсон – мать уважаемой семьи маленького американского городка. Она живет, если так можно назвать, "правильной" жизнью и считается лидером в Шейкер-Гайтс в Огайо. Однако стабильный темп ее жизни нарушает новая соседка – зажигательная художница Миа Уоррен. Несмотря на то, что женщины не могут найти общий язык и не собираются мириться с правилами друг друга, их дочери становятся настоящими подругами. А все потому, что каждый из них находит в соседском доме то, чего ему не хватает в собственном. Одной нравится хаос, против которого выступает ее мать, а другой – покой, о котором в своем доме она может только мечтать.

"И повсюду тлеют пожары": смотрите трейлер

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"Убийства в одном здании"

"Убийства в одном здании" – американский комедийный телесериал, созданный Стивом Мартином и Джоном Гофманом. Hulu сказал, что это шоу – его популярнейшая оригинальная комедия.

Сюжет рассказывает о трех обитателях большого дома в Нью-Йорке, которые находят общий интерес - слушать и обсуждать подкасты о настоящих убийствах. Однажды в их доме происходит убийство, и троица начинает свое исследование, чтобы выяснить, кто из жителей является убийцей.

Сериал получил положительные отзывы критиков и зрителей за свой уникальный подход к жанру детектива и хорошую химию между главными актерами.

"Убийства в одном здании": смотрите трейлер

"Джинни и Джорджия"

Сериал раскрывает сложные отношения между матерью и дочерью, отличающиеся отношениями, которые были в их собственной семье. Кроме того, в сериале рассматривается ряд социальных и культурных вопросов, таких как расизм, насилие, школьная жизнь и сексуальность.

Сериал рассказывает историю матери Джинни и ее двух детей, Джорджи и Остина, переезжающих в маленький городок Нова-Скотия, где они пытаются начать новую жизнь после того, как их отец скончался.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер