Редакція Кіно 24 відтепер кожного четверга розповідає про нові релізи тижня, яких з нетерпінням очікує український глядач. Тож, що вийшло в кіно 23 березня – дізнавайтеся нижче.

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5 довгоочікуваних фільмів, які вийшли в кіно 23 березня

"Діти кукурудзи"

"Діти кукурудзи" — це оповідання Стівена Кінга, надруковано у журналі Penthouse в 1977 році. Воно розповідає історію групи дітей з маленького містечка Гатлін, які вбивають дорослих.

Хоча було кілька екранізацій цієї історії, новий фільм буде присвячений наступному поколінню зла. У центрі сюжету – 12-річна дівчинка, якою опанував темний дух. Вона стає лідером групи дітей, переконуючи їх вбивати дорослих та всіх, хто протистоїть її владі. Проте один старшокласник намагається зупинити зростання цього культу.

"Діти кукурудзи": дивіться трейлер

"Діра"

Це італійська драма 2021 року режисера Мікеланджело Фраммартіно. Фільм зображає події серпня 1961 року. Після вивчення всіх печер Північної Італії спелеологічна група вирушає на південь, щоби знайти невідомі раніше печери.

"Діра": дивіться трейлер

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"Найкращий бос"

Це іспанська комедійна драма 2021 року, режисер і сценарист Фернандо Леон де Араноа з Хав’єром Бардемом у головній ролі. За сюжетом, Бланко, власник сімейної фабрики, чекає на візит комісії, яка має вирішити, чи отримає він нагороду за успіхи в бізнесі. Для цього, зрозуміло, все має бути ідеальним, проте, як на зло, проблеми виникають одна за одною.

"Найкращий бос": дивіться трейлер

"Памфір"

Сімейна драма "Памфір" – це історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір": дивіться трейлер

"Банк Дейва"

"Банк Дейва" ґрунтується на реальній історії селф-мейд мільйонера Дейва Фішвіка, який задумав відкрити "народний банк" у Британії, де сноби-фінансисти не видавали нову банківську ліцензію протягом цілих 150 років! Зламати систему чи покращити її? Обрати кохання чи кар'єру? Чим закінчиться історія – дізнаємося після перегляду фільму.

"Банк Дейва": дивіться трейлер