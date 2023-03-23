Редакция Кино 24 Теперь каждый четверг рассказывает о новых релизах недели, которых с нетерпением ожидает украинский зритель. Итак, что вышло в кино 23 марта – узнайте ниже.

Не упустите С красивым диалектом, эротической сценой и мощной игрой актеров: в кино вышел фильм "Памфир"

5 долгожданных фильмов, вышедших в кино 23 марта

"Дети кукурузы"

"Дети кукурузы" – это рассказ Стивена Кинга, опубликованный в журнале Penthouse в 1977 году. Оно рассказывает историю группы детей из маленького городка Гатлин, убивающих взрослых.

Хотя было несколько экранизаций этой истории, новый фильм будет посвящен следующему поколению зла. В центре сюжета – 12-летняя девочка, которой овладел темный дух. Она становится лидером группы детей, убеждая их убивать взрослых и всех, кто противостоит ее власти. Однако один старшеклассник пытается остановить рост этого культа.

"Дети кукурузы": смотрите трейлер

"Дыра"

Это итальянская драма 2021 режиссера Микеланджело Фраммартино. Фильм изображает события августа 1961 года. После изучения всех пещер Северной Италии спелеологическая группа отправляется на юг, чтобы обнаружить неизвестные ранее пещеры.

"Дыра": смотрите трейлер

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"Лучший босс"

Это испанская комедийная драма 2021 года, режиссер и сценарист Фернандо Леон де Араноа с Хавьером Бардемом в главной роли. По сюжету, Бланко, владелец семейной фабрики, ждет визита комиссии, которая должна решить, получит ли он награду за успехи в бизнесе. Для этого, разумеется, все должно быть идеальным, однако, как назло, проблемы возникают одна за другой.

"Лучший босс": смотрите трейлер

"Памфир"

Семейная драма "Памфир" – это история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир": смотрите трейлер

"Банк Дейва"

"Банк Дэйва" основывается на реальной истории селф-мейда миллионера Дэйва Фишвика, который задумал открыть "народный банк" в Британии, где снобы-финансисты не выдавали новую банковскую лицензию в течение целых 150 лет! Сломать систему или улучшить ее? Выбрать любовь или карьеру? Чем закончится история – узнаем после просмотра фильма.

"Банк Дэйва": смотрите трейлер